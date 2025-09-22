https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/bilim-haberleri-dinozorlari-yok-eden-asteroit-ne-oldu-1099578134.html

Dinozorları yok eden asteroit ne oldu?

Dinozorların yaklaşık 66 milyon yıl önceki hayatı kötü bir sonla bitti. Yaklaşık 12 kilometre genişliğinde bir asteroid, saatte 43 bin hızla Dünya’ya çarptı. Bu çarpışma, beşinci kitlesel yok oluşu tetikleyerek, kuşların bazı türleri hariç tüm dinozorların ortadan kalkmasına yol açtı. Peki, Everest Dağı büyüklüğündeki bu asteroidin kendisine ne oldu?

Teksas Üniversitesi Austin’de Gezegen Sistemleri Yaşanabilirliği Merkezi’nin eş direktörü Profesör Sean Gulick, Live Science dergisine öncelikle şunları söylüyor:İridyum anomalisiOn yıllar boyunca yağan bu asteroid tozu, günümüzde iridyum anomalisi olarak bilinen kayalık ince tabakayı oluşturdu. Bu tabaka, Dünya’nın kabuğundaki diğer bölgelerden 80 kat daha fazla iridyum içeriyor. İridyum, asteroitlerde bol bulunurken Dünya’nın dış kabuğunda neredeyse yoktur. Bu da, söz konusu tabakanın dinozorları yok eden asteroidle bağlantısını kanıtlayan en önemli bulgulardan biri olarak görülüyor.Göktaşı çarpınca ne oldu?Kanada Calgary Üniversitesi’nden gezegen bilimci Alan Hildebrand, 1991’de Chicxulub Krateri’nin keşfini yayımlayan makalenin eş yazarıydı. O dönemde bu keşif, krater ile dinozorların yok oluşu arasındaki bağlantıyı kanıtlayan en büyük adımlardan biri oldu. Hildebrand şöyle diyor:Asteroidin Dünya’daki iziChicxulub Krateri, günümüzde Meksika’da bulunuyor, yaklaşık 180 kilometre genişliğinde ve 20 kilometre derinliğinde. Krater, çarpışmanın merkezine yakın bir kasabanın adını taşıyor. Yüz milyonlarca yıl boyunca kaya ve tortularla örtülmüş olsa da, çarpışmanın izleri hala görülebiliyor. Kraterin kenarında, kireçtaşının zayıfladığı bölgelerde oluşan obruk yaylaları yüzeyden fark edilebiliyor.

