Slovak siyasetçiden dikkat çeken çıkış: Almanya otomotiv sektöründe büyük krizle karşı karşıya
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Tibor Gaspar, Avrupa Birliği ekonomisinin rekabet gücünü kaybettiğini söyledi. Gaspar, özellikle Almanya otomotiv... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Tibor Gaspar, Avrupa Birliği’nin ekonomi politikalarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rus haber ajansı TASS’a konuşan Gaspar, Avrupa ekonomisinin giderek rekabet gücünü kaybettiğini ve bunun özellikle Almanya’daki otomotiv sektöründe ciddi şekilde hissedildiğini söyledi.Gaspar, Avrupa Birliği’nin silahlanma politikaları ile Ukrayna’ya yönelik harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu savundu."Silahlara veya Ukrayna’ya harcanan tüm krediler ve yatırımlar, AB’nin gelecekteki ekonomik kalkınmasını engelliyor" diyen Gaspar, Avrupa ekonomisinin zayıfladığını ifade etti.Enerji ve otomotiv vurgusuSlovak siyasetçi, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve enerji kaynaklarının yetersizliğinin de Avrupa sanayisini zorladığını belirtti.Gaspar, Avrupa Birliği’nin ‘Yeşil Mutabakat’ kapsamında aldığı bazı kararların rekabet gücünü düşürdüğünü savundu."Örneğin Almanya’daki otomotiv sektörü şu anda büyük sorunlarla karşı karşıya" ifadelerini kullanan Gaspar, mevcut ekonomik tablonun uzun süre sürdürülemeyebileceğini söyledi.Tibor Gaspar ayrıca Avrupa Birliği’nin geleceğini belirleyecek kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, "İdeolojinin ekonominin nasıl olması gerektiğini belirleyemeyeceği anlayışının geri döneceğine inanıyorum" dedi.
16:14 14.05.2026
