Şi Cinping - Trump Zirvesi'nden notlar: 'Tokalaşma hamlesi' dikkat çekti
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi. Zirve'de Cinping, Trump’ın tokalaşma hamlesine elini kendine doğru çekerek üstünlük kurma çabasına izin vermedi.
İki liderin tarihi zirvesinden notlar:
Trump, Pekin ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğini vadetti.
Şi, ticaret savaşlarının kazananı olmayacağını vurguladı.
ABD Başkanı, iki ülkenin karşılaştığı zorlukları Şi ile kurduğu doğrudan temas sayesinde aştığını belirtti.
Tayvan meselesini ABD ile ilişkilerdeki en kritik konu olarak nitelendiren Çin lideri, Tayvan'ın bağımsızlığı ile bölge barışının bir arada mümkün olamayacağını ifade etti.
Trump, ABD'nin Çin ile ticareti 'karşılıklılık esasına' göre yürüteceğinin sözünü verdi.
Şi, Pekin ve Washington'un yükselen güç ile mevcut güç arasındaki çatışmayı ifade eden Tukidides Tuzağı'ndan kaçınması gerektiğini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'in gelişimini dizginlemeye çalışmadıklarını söyledi.
Görüşmeye, ABD'den 10'dan fazla iş insanı da katıldı.
Liderler, Pekin'de tarihi Gök Tapınağı'nı ziyaret etti
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmelerin ardından Pekin'de tarihi Gök Tapınağı'nı gezdi
