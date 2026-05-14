Rusya’nın askeri ihracat geliri 15 milyar doları aştı
2025 yılında askeri-teknik işbirliği kapsamında 15 milyar dolardan fazla gelir elde edildiğini kaydeden Manturov, toplam sipariş portföyünün 75 milyar dolar... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
17:09 14.05.2026
Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, 2025 yılında askeri-teknik işbirliği kapsamında 15 milyar dolardan fazla gelir elde edildiğini ve sipariş portföyünün rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Rusya Makine Üreticileri Birliği'nin kongresinde konuşan Manturov, Rus savunma sanayisinin küresel pazardaki performansına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Manturov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın ihtiyaçlarına verilen mutlak önceliğe rağmen, askeri-teknik işbirliği kanalıyla 2025 yılında elde edilen gelirin 15 milyar doları geçtiğini belirtti.

Yabancı tüketicilerin Rus ürünlerine olan ilgisinin katlanarak arttığını vurgulayan Manturov, "Yabancı tüketicilerin ürünlerimize olan talebinin ne kadar arttığını açıkça görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Sipariş portföyü 75 milyar dolara ulaştı'

Rus savunma sanayii işletmelerindeki mevcut sipariş hacminin, yıllık gelirin yaklaşık 5 katı seviyesinde olduğunu kaydeden Manturov, toplam sipariş portföyünün 75 milyar dolar düzeyinde bulunduğunu bildirdi.

Savunma sektöründeki bu hareketliliğin genel makine imalat sanayisine de yansıdığını ifade eden Başbakan Birinci Yardımcısı, Rus makine ihracatının geçtiğimiz yıl yüzde 28 oranında artış gösterdiğine dikkat çekti.

Bu veriler, yaptırımlara rağmen Rus savunma ve makine sanayisinin küresel pazardaki etkinliğini koruduğunu ortaya koydu.
