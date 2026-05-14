Rusya’dan Batı’nın neokolonyal politikalarına tepki
Batı dünyasının hızla değişen küresel dengelere rağmen şartlarını dikte etmeye devam ettiğini belirten Rus diplomat, bu adaletsizliğe müsamaha göstermeyecekleri mesajını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, Batı’nın 'sömürgeci geçmişinin yankılarını' sürdürmeye çalıştığını belirterek, bu adaletsizliğe müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan’da düzenlenen Rusya-İslam Dünyası: KazanForum kapsamında konuşan Biriçevskiy, Batı dünyasının hızla değişen küresel dengelere rağmen şartlarını dikte etmeye devam ettiğini belirtti.
Batı'nın dünyaya hala 'çiçekli bir bahçeden ormana bakıyormuşçasına' üstten baktığını ifade eden diplomat, "Bu tür bir adaletsizliği hepimiz derinden hissediyoruz ve buna boyun eğmeye hazır değiliz. Çünkü bunlar bir zamanların sömürgecilik, bugünün ise neokolonyal politikalarının yansımalarıdır" dedi.
Biriçevskiy, Küresel Güney ülkelerinin ikincil yaptırımlara ve dış müdahalelere maruz kalmadan kendi egemenliklerini güçlendirmek istediklerini belirtti.
'Büyük Avrasya Ortaklığı stratejik önem kazandı'
Rusya’nın uluslararası ilişkilerde tamamen farklı bir temel üzerinde etkileşim kurmak istediğini kaydeden Biriçevskiy, 'Büyük Avrasya Ortaklığı' fikrinin günümüz koşullarında stratejik bir önem kazandığına dikkat çekti.
Bu yapıyı esnek ve kapsamlı bir şemsiye format olarak tanımlayan diplomat, söz konusu işbirliği modelinde katı bir bürokrasinin bulunmadığını ve her ülkenin hangi projeye ne ölçüde katılacağı konusunda özgür iradeye sahip olduğunu vurguladı.
İslam dünyası ile stratejik bağlar
Federal statü kazanan KazanForum’un 17’ncisi, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticari, bilimsel ve kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.
13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen forum, Rusya’nın Batı merkezli küresel düzene alternatif olarak geliştirdiği ekonomik ve sosyal işbirliği platformlarının en önemli ayaklarından biri olarak görülüyor.
