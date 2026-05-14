https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/rusyadan-batinin-neokolonyal-politikalarina-tepki-1105739503.html

Rusya’dan Batı’nın neokolonyal politikalarına tepki

Rusya’dan Batı’nın neokolonyal politikalarına tepki

Sputnik Türkiye

Batı dünyasının hızla değişen küresel dengelere rağmen şartlarını dikte etmeye devam ettiğini belirten Rus diplomat, bu adaletsizliğe müsamaha... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T16:36+0300

2026-05-14T16:36+0300

2026-05-14T16:36+0300

dünya

batı

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)

kazanforum

dmitriy biriçevskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105738925_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_3ade95e0b8b7dc4b76369baf43bacdf1.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, Batı’nın 'sömürgeci geçmişinin yankılarını' sürdürmeye çalıştığını belirterek, bu adaletsizliğe müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan’da düzenlenen Rusya-İslam Dünyası: KazanForum kapsamında konuşan Biriçevskiy, Batı dünyasının hızla değişen küresel dengelere rağmen şartlarını dikte etmeye devam ettiğini belirtti.Batı'nın dünyaya hala 'çiçekli bir bahçeden ormana bakıyormuşçasına' üstten baktığını ifade eden diplomat, "Bu tür bir adaletsizliği hepimiz derinden hissediyoruz ve buna boyun eğmeye hazır değiliz. Çünkü bunlar bir zamanların sömürgecilik, bugünün ise neokolonyal politikalarının yansımalarıdır" dedi. Biriçevskiy, Küresel Güney ülkelerinin ikincil yaptırımlara ve dış müdahalelere maruz kalmadan kendi egemenliklerini güçlendirmek istediklerini belirtti.'Büyük Avrasya Ortaklığı stratejik önem kazandı'Rusya’nın uluslararası ilişkilerde tamamen farklı bir temel üzerinde etkileşim kurmak istediğini kaydeden Biriçevskiy, 'Büyük Avrasya Ortaklığı' fikrinin günümüz koşullarında stratejik bir önem kazandığına dikkat çekti. Bu yapıyı esnek ve kapsamlı bir şemsiye format olarak tanımlayan diplomat, söz konusu işbirliği modelinde katı bir bürokrasinin bulunmadığını ve her ülkenin hangi projeye ne ölçüde katılacağı konusunda özgür iradeye sahip olduğunu vurguladı.İslam dünyası ile stratejik bağlarFederal statü kazanan KazanForum’un 17’ncisi, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticari, bilimsel ve kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor. 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen forum, Rusya’nın Batı merkezli küresel düzene alternatif olarak geliştirdiği ekonomik ve sosyal işbirliği platformlarının en önemli ayaklarından biri olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/abd-ve-cin-arasinda-dev-cip-uzlasisi-1105736097.html

batı

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

batı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), kazanforum, dmitriy biriçevskiy