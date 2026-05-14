Beyaz Saray: Trump ve Şi, İran’ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin 'iyi geçtiğini' açıkladı. Görüşmede İran'ın nükleer... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T11:44+0300
dünya
çin
abd
beyaz saray
çin, abd, beyaz saray
Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin 'iyi geçtiğini' açıkladı. Görüşmede İran’ın nükleer silah sahibi olmaması, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması ve ekonomik işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.
Donald Trump ile Şi Cinping arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yetkili, Trump ile Şi arasındaki görüşmenin “iyi geçtiğini” söyledi.
Bir Beyaz Saray yetkilisi, iki liderin İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda mutabık kaldığını ileri sürdü. Yetkili ayrıca tarafların Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasının küresel ekonomi ve enerji güvenliği açısından kritik önemde olduğu konusunda da görüş birliğine vardığını söyledi.
Ekonomik işbirliği mesajı
Görüşmede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de gündeme geldi. Beyaz Saray yetkilisine göre taraflar, ABD’li şirketlerin Çin pazarına erişiminin genişletilmesi ve Çin yatırımlarının artırılması konularını değerlendirdi. Açıklamada ayrıca iki ülkenin ekonomik işbirliğini güçlendirecek yeni yollar üzerinde görüştüğü belirtildi.
Beyaz Saray yetkilisi, liderlerin ABD’ye giren fentanil öncülü kimyasalların akışının durdurulmasına yönelik ilerlemenin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığını aktardı. Tarafların ayrıca Çin’in Amerikan tarım ürünleri alımlarını artırması konusunu da ele aldığı ifade edildi.