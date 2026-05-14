Rus Dışişleri: Ukrayna'da suçlar korkutucu seviyelere ulaştı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Lyubinskiy, Ukrayna'da uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve silah ticareti gibi suçların korkutucu seviyelere ulaştığını... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
Rus Dışişleri: Ukrayna'da suçlar korkutucu seviyelere ulaştı

18:22 14.05.2026
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 14.05.2026
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Lyubinskiy, Ukrayna'da uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve silah ticareti gibi suçların korkutucu seviyelere ulaştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy, Ukrayna kaynaklı suç ve uyuşturucu kaçakçılığı tehdidi konusunda düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında, Ukrayna'da uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve silah ticareti gibi suçların korkutucu seviyelere ulaştığını söyledi.

Savaş döneminde Ukrayna'da organize suç yeni ve son derece tehditkar biçimler aldı. Ukraynalı organize suç gruplarının işlediği başlıca suç türleri arasında uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, silah kaçakçılığı, yasadışı göç, insan ve organ kaçakçılığı yer almaktadır.

Ukrayna’da birçok bürokratın dolandırıcılık amaçlı çağrı merkezlerini ve hacker gruplarını denetlediğine, karaborsa organ ticaretine karıştığına dikkat çeken Luybinskiy, özellikle Telegram uygulamasını kullanan Ukrayna çağrı merkezlerinin artan faaliyetlerinin ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguladı.
Ukrayna çağrı merkezlerinin Kiev yönetiminin sıkı kontrolü altında bulundurulduğunu dile getiren Lyubinskiy, birçok AB ülkesinin, kendi topraklarında dolandırıcılık amaçlı çağrı merkezlerinin bulunması ve gerekli altyapının kurulması konusunda Kiev ile zımnen iş birliği yaptığının altını çizdi.
Rus diplomat, birçok Ukraynalı yetkilinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görevli komutanların, Rus yanlısı duygular beslediğinden şüphelenilen kişileri kaçırıp öldürdğünü vurguladı.
