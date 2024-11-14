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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mariupolde-uyusturucu-malzemelerin-bulundugu-ukrayna-ordusuna-ait-bir-zula-tespit-edildi-1090398428.html
Mariupol'de uyuşturucu malzemelerin bulunduğu Ukrayna ordusuna ait bir zula tespit edildi
Mariupol'de uyuşturucu malzemelerin bulunduğu Ukrayna ordusuna ait bir zula tespit edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Mariupol şehrinde düzenlenen arama çalışmaları sonucu, Ukraynalı askerlerin hazırladığı bir... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T15:29+0300
2024-11-14T15:29+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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mariupol
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uyuşturucu
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FSB’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya İçişleri Bakanlığı Donetsk Halk Cumhuriyeti İdaresi ile ortaklaşa düzenlenen arama çalışmaları sırasında, Ukraynalı askerlere ait bir zulada 3 tondan fazla uyuşturucu malzemesi bulundu.Açıklamada, “Mariupol şehrinde, içinde uyuşturucu üretiminde kullanılan 3 tondan fazla malzeme tespit edildi. Tespit edilen malzemenin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin aşırı milliyetçi taburları tarafından uyuşturucu üretiminde kullanıldığı, ardından uyuşturucunun kaçak yollarla Rusya Federasyonu topraklarına nakledildiği belirlendi” ifadesine yer verildi.Tespit edilen maddelerin adli tıp uzmanlarına teslim edildiği ifade edilen açıklamada, maddelerin incelendikten sonra imha edileceği kaydedildi.FSB’nin, Rusya’ya kaçak yollarla uyuşturucu tedarik kanalını organize eden kişileri tespit etmek için ek tedbirler aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ukrayna-ordusu-kursktaki-sivilleri-canli-kalkan-olarak-kullaniyor-1090290656.html
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Mariupol'de uyuşturucu malzemelerin bulunduğu Ukrayna ordusuna ait bir zula tespit edildi
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Mariupol'de uyuşturucu malzemelerin bulunduğu Ukrayna ordusuna ait bir zula tespit edildi
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video, rusya, ukrayna, fsb, mariupol, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), uyuşturucu, rusya federal güvenlik servisi (fsb)

Mariupol'de uyuşturucu malzemelerin bulunduğu Ukrayna ordusuna ait bir zula tespit edildi

15:29 14.11.2024
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Mariupol şehrinde düzenlenen arama çalışmaları sonucu, Ukraynalı askerlerin hazırladığı bir zulada uyuşturucu üretiminde kullanılan en az üç ton malzemenin tespit edildiğini duyurdu.
FSB’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya İçişleri Bakanlığı Donetsk Halk Cumhuriyeti İdaresi ile ortaklaşa düzenlenen arama çalışmaları sırasında, Ukraynalı askerlere ait bir zulada 3 tondan fazla uyuşturucu malzemesi bulundu.
Açıklamada, “Mariupol şehrinde, içinde uyuşturucu üretiminde kullanılan 3 tondan fazla malzeme tespit edildi. Tespit edilen malzemenin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin aşırı milliyetçi taburları tarafından uyuşturucu üretiminde kullanıldığı, ardından uyuşturucunun kaçak yollarla Rusya Federasyonu topraklarına nakledildiği belirlendi” ifadesine yer verildi.
Tespit edilen maddelerin adli tıp uzmanlarına teslim edildiği ifade edilen açıklamada, maddelerin incelendikten sonra imha edileceği kaydedildi.
FSB’nin, Rusya’ya kaçak yollarla uyuşturucu tedarik kanalını organize eden kişileri tespit etmek için ek tedbirler aldığı belirtildi.
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