https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mariupolde-uyusturucu-malzemelerin-bulundugu-ukrayna-ordusuna-ait-bir-zula-tespit-edildi-1090398428.html

Mariupol'de uyuşturucu malzemelerin bulunduğu Ukrayna ordusuna ait bir zula tespit edildi

Mariupol'de uyuşturucu malzemelerin bulunduğu Ukrayna ordusuna ait bir zula tespit edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Mariupol şehrinde düzenlenen arama çalışmaları sonucu, Ukraynalı askerlerin hazırladığı bir... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T15:29+0300

2024-11-14T15:29+0300

2024-11-14T15:29+0300

ukrayna krizi

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mariupol

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

uyuşturucu

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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FSB’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya İçişleri Bakanlığı Donetsk Halk Cumhuriyeti İdaresi ile ortaklaşa düzenlenen arama çalışmaları sırasında, Ukraynalı askerlere ait bir zulada 3 tondan fazla uyuşturucu malzemesi bulundu.Açıklamada, “Mariupol şehrinde, içinde uyuşturucu üretiminde kullanılan 3 tondan fazla malzeme tespit edildi. Tespit edilen malzemenin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin aşırı milliyetçi taburları tarafından uyuşturucu üretiminde kullanıldığı, ardından uyuşturucunun kaçak yollarla Rusya Federasyonu topraklarına nakledildiği belirlendi” ifadesine yer verildi.Tespit edilen maddelerin adli tıp uzmanlarına teslim edildiği ifade edilen açıklamada, maddelerin incelendikten sonra imha edileceği kaydedildi.FSB’nin, Rusya’ya kaçak yollarla uyuşturucu tedarik kanalını organize eden kişileri tespit etmek için ek tedbirler aldığı belirtildi.

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mariupol

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Mariupol'de uyuşturucu malzemelerin bulunduğu Ukrayna ordusuna ait bir zula tespit edildi Sputnik Türkiye Mariupol'de uyuşturucu malzemelerin bulunduğu Ukrayna ordusuna ait bir zula tespit edildi 2024-11-14T15:29+0300 true PT0M31S

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video, rusya, ukrayna, fsb, mariupol, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), uyuşturucu, rusya federal güvenlik servisi (fsb)