Rubio’dan Çin mesajı: 'İran konusunda daha aktif rol oynamasını isteyeceğiz'
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'in ABD için 'en büyük jeopolitik siyasi zorluk' olduğunu söyledi. Rubio, Washington'ın Pekin'i İran konusunda daha aktif rol almaya ikna etmeye çalışacağını açıkladı.
2026-05-14T10:16+0300
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak kritik zirve öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Fox News’e konuşan Rubio, Çin’in ABD açısından “jeopolitik olarak en büyük siyasi zorluk” olduğunu ancak aynı zamanda “yönetilmesi gereken en önemli ilişki” konumunda bulunduğunu söyledi.Rubio, Washington yönetiminin Pekin’i İran konusunda daha aktif rol üstlenmeye ikna etmeye çalışacağını belirterek, bunun Çin’in ekonomik çıkarlarına da hizmet edeceğini savundu.'İran konusunda Çin’i ikna etmeye çalışacağız'Rubio, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki kriz nedeniyle Çin ekonomisinin de baskı altında olduğunu ifade etti. Çin ekonomisinin ihracata dayalı olduğunu hatırlatan Rubio, bölgede yaşanan gerilimin küresel ticareti olumsuz etkilediğini söyledi.ABD’li bakan, “Bunu çözmek onların çıkarına. İran’ın Basra Körfezi’nde yaptıklarından vazgeçmesi için daha aktif rol oynamaları konusunda onları ikna etmeyi umuyoruz” dedi.Rubio ayrıca Çin’in Birleşmiş Milletler’de bu hafta İran’a ilişkin atılacak adımlarda rol oynayabileceğini de ifade etti.'Savaşları önlemek için ilişkileri yönetmeliyiz'Çin ile ABD arasında rekabetin süreceğini belirten Rubio, iki ülkenin çıkarlarının birçok noktada çatışabileceğini söyledi. Rubio, “Savaşları önlemek ve dünyada barış ile istikrarı korumak için bu ilişkiyi yönetmek zorundayız” ifadelerini kullandı.ABD’nin ticaret konusunda Çin’e bağımlı olamayacağını savunan Rubio, Pekin yönetiminin ise dünyanın kendisine bağımlı hale gelmesini istediğini öne sürdü.
10:16 14.05.2026
