Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/putin-rusya-hayati-oneme-sahip-urunleri-bagimsiz-olarak-uretmelidir-1105737755.html
Putin: Rusya, hayati öneme sahip ürünleri bağımsız olarak üretmelidir
Putin: Rusya, hayati öneme sahip ürünleri bağımsız olarak üretmelidir
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Rusya'nın kritik öneme sahip ürünleri bağımsız olarak üretmesi gerektiğini, günümüzün tüm meydan okumalarının bunu kanıtladığını belirtti. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T15:17+0300
2026-05-14T16:23+0300
dünya
rusya
vladimir putin
konuşma
moskova
kongre
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105737599_0:0:1207:679_1920x0_80_0_0_4f8a38caa1287f7e757c6feb957dfa9b.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Makine Üreticileri Birliği kongresinde konuştu.Rus lider, yaptırımlara rağmen Rusya'nın makine üretim sektörünün hem iç hem de uluslararası pazarlarda yeni pozisyonlar elde edebildiğini, sektörün yaptırımlar öncesi seviyelere kıyasla yüzde 12 oranında büyüdüğünü vurguladı."Rus makine üreticileri, Silahlı Kuvvetler için güvenilir tedarik sağlamak adına ellerinden gelen her şeyi yapıyor" diyen Putin, savunma sanayi kuruluşlarının çalışanlarına özel olarak teşekkür etti.Putin, savunma sanayi sektöründe fikir aşamasından nihai ürüne kadar geçen sürenin kısaltılması gerektiğinin altını çizdi."Yerli makine üretimi daha güçlü, daha dayanıklı ve daha verimli hale gelmelidir" vurgusunu yapan Putin, Rusya'nın başkalarını kopyalamak yerine kendi teknolojilerini yaratmayı seçtiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/putin-rusya-stratejik-nukleer-guclerini-modernize-etmeyi-surdurecek-1105709964.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105737599_55:0:1095:780_1920x0_80_0_0_af41f6da5bab3a9c8a4a57d6e52f1ca2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, konuşma, moskova, kongre
rusya, vladimir putin, konuşma, moskova, kongre

Putin: Rusya, hayati öneme sahip ürünleri bağımsız olarak üretmelidir

15:17 14.05.2026 (güncellendi: 16:23 14.05.2026)
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Rus lider Putin, Rusya'nın kritik öneme sahip ürünleri bağımsız olarak üretmesi gerektiğini, günümüzün tüm meydan okumalarının bunu kanıtladığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Makine Üreticileri Birliği kongresinde konuştu.

Hayatın kendisi, karşılaştığımız meydan okumalar, kritik ürünleri bağımsız olarak üretmemiz gerektiği tezinin doğruluğunu kanıtlamıştır.

Rus lider, yaptırımlara rağmen Rusya'nın makine üretim sektörünün hem iç hem de uluslararası pazarlarda yeni pozisyonlar elde edebildiğini, sektörün yaptırımlar öncesi seviyelere kıyasla yüzde 12 oranında büyüdüğünü vurguladı.

"Rus makine üreticileri, Silahlı Kuvvetler için güvenilir tedarik sağlamak adına ellerinden gelen her şeyi yapıyor" diyen Putin, savunma sanayi kuruluşlarının çalışanlarına özel olarak teşekkür etti.

Putin, savunma sanayi sektöründe fikir aşamasından nihai ürüne kadar geçen sürenin kısaltılması gerektiğinin altını çizdi.

Teknolojik egemenliğimizi güçlendirirken içimize kapanmak niyetinde değiliz. Aksine, diğer devletlerle karşılıklı yarara dayalı ittifaklar kurmak ve genişletmek, Rus makineleri, ekipmanları, teknolojik platformları kullanılan yabancı ortakların girişimlerini desteklemek niyetindeyiz. Farklı ülkelerin entelektüel ve kaynak potansiyelinin karşılıklı çıkarlara saygı ilkesi üzerinde birleşmesi, daha önce bahsettiğim gibi yerli bilimsel araştırmalar, sanayi işletmeleri ve hizmetler sektörü için ek imkanlar sunacak.


"Yerli makine üretimi daha güçlü, daha dayanıklı ve daha verimli hale gelmelidir" vurgusunu yapan Putin, Rusya'nın başkalarını kopyalamak yerine kendi teknolojilerini yaratmayı seçtiğinin altını çizdi.
Президент Владимир Путин посетил Московский институт теплотехники - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
DÜNYA
Putin: Rusya stratejik nükleer güçlerini modernize etmeyi sürdürecek
Dün, 17:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала