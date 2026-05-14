Putin: Rusya, hayati öneme sahip ürünleri bağımsız olarak üretmelidir
15:17 14.05.2026 (güncellendi: 16:23 14.05.2026)
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rus lider Putin, Rusya'nın kritik öneme sahip ürünleri bağımsız olarak üretmesi gerektiğini, günümüzün tüm meydan okumalarının bunu kanıtladığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Makine Üreticileri Birliği kongresinde konuştu.
Hayatın kendisi, karşılaştığımız meydan okumalar, kritik ürünleri bağımsız olarak üretmemiz gerektiği tezinin doğruluğunu kanıtlamıştır.
Rus lider, yaptırımlara rağmen Rusya'nın makine üretim sektörünün hem iç hem de uluslararası pazarlarda yeni pozisyonlar elde edebildiğini, sektörün yaptırımlar öncesi seviyelere kıyasla yüzde 12 oranında büyüdüğünü vurguladı.
"Rus makine üreticileri, Silahlı Kuvvetler için güvenilir tedarik sağlamak adına ellerinden gelen her şeyi yapıyor" diyen Putin, savunma sanayi kuruluşlarının çalışanlarına özel olarak teşekkür etti.
Putin, savunma sanayi sektöründe fikir aşamasından nihai ürüne kadar geçen sürenin kısaltılması gerektiğinin altını çizdi.
Teknolojik egemenliğimizi güçlendirirken içimize kapanmak niyetinde değiliz. Aksine, diğer devletlerle karşılıklı yarara dayalı ittifaklar kurmak ve genişletmek, Rus makineleri, ekipmanları, teknolojik platformları kullanılan yabancı ortakların girişimlerini desteklemek niyetindeyiz. Farklı ülkelerin entelektüel ve kaynak potansiyelinin karşılıklı çıkarlara saygı ilkesi üzerinde birleşmesi, daha önce bahsettiğim gibi yerli bilimsel araştırmalar, sanayi işletmeleri ve hizmetler sektörü için ek imkanlar sunacak.
"Yerli makine üretimi daha güçlü, daha dayanıklı ve daha verimli hale gelmelidir" vurgusunu yapan Putin, Rusya'nın başkalarını kopyalamak yerine kendi teknolojilerini yaratmayı seçtiğinin altını çizdi.