Putin: Rusya, hayati öneme sahip ürünleri bağımsız olarak üretmelidir

Rus lider Putin, Rusya'nın kritik öneme sahip ürünleri bağımsız olarak üretmesi gerektiğini, günümüzün tüm meydan okumalarının bunu kanıtladığını belirtti. 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T16:23+0300

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Makine Üreticileri Birliği kongresinde konuştu.Rus lider, yaptırımlara rağmen Rusya'nın makine üretim sektörünün hem iç hem de uluslararası pazarlarda yeni pozisyonlar elde edebildiğini, sektörün yaptırımlar öncesi seviyelere kıyasla yüzde 12 oranında büyüdüğünü vurguladı."Rus makine üreticileri, Silahlı Kuvvetler için güvenilir tedarik sağlamak adına ellerinden gelen her şeyi yapıyor" diyen Putin, savunma sanayi kuruluşlarının çalışanlarına özel olarak teşekkür etti.Putin, savunma sanayi sektöründe fikir aşamasından nihai ürüne kadar geçen sürenin kısaltılması gerektiğinin altını çizdi."Yerli makine üretimi daha güçlü, daha dayanıklı ve daha verimli hale gelmelidir" vurgusunu yapan Putin, Rusya'nın başkalarını kopyalamak yerine kendi teknolojilerini yaratmayı seçtiğinin altını çizdi.

