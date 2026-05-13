https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/putin-rusya-stratejik-nukleer-guclerini-modernize-etmeyi-surdurecek-1105709964.html

Putin: Rusya stratejik nükleer güçlerini modernize etmeyi sürdürecek

Putin: Rusya stratejik nükleer güçlerini modernize etmeyi sürdürecek

Sputnik Türkiye

Rus savunma sanayisine yönelik çalışmalarını sürdüren Putin, bugün ülkenin bu alandaki en önemli okullarından birini ziyaret etti. 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T17:23+0300

2026-05-13T17:23+0300

2026-05-13T17:24+0300

dünya

haberler

rusya

moskova

topol-m

oreşnik

sarmat

sarmat rs-28

savunma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0d/1105709589_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_3456f03551af523f478bbc358fc1934f.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin stratejik nükleer kuvvetlerini geliştirmeyi sürdüreceğini belirterek, mevcut ve gelecekteki tüm savunma sistemlerini aşabilecek kapasitede füze kompleksleri üretmeye devam edeceklerini vurguladı.Putin, bugün Rusya savunma sanayisinin ana kuruluşlarından biri olan, Topol, Topol-M, Yars ve Bulava gibi stratejik nükleer füze komplekslerinin geliştirildiği Moskova Termal Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti.Enstitünün çalışmalarının füze sistemleri konusunda egemen bir okul oluşturduğunu kaydeden Putin, bunun ulusal savunmanın güçlendirilmesine paha biçilemez bir katkı sağladığını belirtti.Ziyaret sırasındaki konuşmasında Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye ve geliştirmeye devam edeceğini belirten Putin, günümüzdeki ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerini aşabilecek kapasiteye sahip füze komplekslerini üretmeyi sürdüreceklerini ifade etti.Rus lider, özel askeri harekat kapsamında, nükleer olmayan balistik füzelerle donatılmış askeri mobil komplekslerin etkili bir şekilde kullanıldığını da sözlerine ekledi.Dün Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev’den en yeni kıtalararası füze testinin başarıyla tamamlandığına dair rapor alan Putin, Sarmat füzesini dünyanın en güçlü kompleksi olarak nitelemiş, Oreşnik füzelerinin nükleer savaş başlıklarıyla donatılabileceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/putin-oresnik-sistemi-nukleer-savas-basliklariyla-donatilabilir-1105677584.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, rusya, moskova, topol-m, oreşnik , sarmat, sarmat rs-28, savunma