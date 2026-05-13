Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Putin: Rusya stratejik nükleer güçlerini modernize etmeyi sürdürecek
Rus savunma sanayisine yönelik çalışmalarını sürdüren Putin, bugün ülkenin bu alandaki en önemli okullarından birini ziyaret etti. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T17:23+0300
2026-05-13T17:24+0300
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin stratejik nükleer kuvvetlerini geliştirmeyi sürdüreceğini belirterek, mevcut ve gelecekteki tüm savunma sistemlerini aşabilecek kapasitede füze kompleksleri üretmeye devam edeceklerini vurguladı.Putin, bugün Rusya savunma sanayisinin ana kuruluşlarından biri olan, Topol, Topol-M, Yars ve Bulava gibi stratejik nükleer füze komplekslerinin geliştirildiği Moskova Termal Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti.Enstitünün çalışmalarının füze sistemleri konusunda egemen bir okul oluşturduğunu kaydeden Putin, bunun ulusal savunmanın güçlendirilmesine paha biçilemez bir katkı sağladığını belirtti.Ziyaret sırasındaki konuşmasında Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye ve geliştirmeye devam edeceğini belirten Putin, günümüzdeki ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerini aşabilecek kapasiteye sahip füze komplekslerini üretmeyi sürdüreceklerini ifade etti.Rus lider, özel askeri harekat kapsamında, nükleer olmayan balistik füzelerle donatılmış askeri mobil komplekslerin etkili bir şekilde kullanıldığını da sözlerine ekledi.Dün Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev’den en yeni kıtalararası füze testinin başarıyla tamamlandığına dair rapor alan Putin, Sarmat füzesini dünyanın en güçlü kompleksi olarak nitelemiş, Oreşnik füzelerinin nükleer savaş başlıklarıyla donatılabileceğini belirtmişti.
17:23 13.05.2026 (güncellendi: 17:24 13.05.2026)
Rus savunma sanayisine yönelik çalışmalarını sürdüren Putin, bugün ülkenin bu alandaki en önemli okullarından birini ziyaret etti.
