https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/letonyada-siyasi-kriz-basbakan-istifa-etti-koalisyon-dagildi-1105738375.html
Letonya’da siyasi kriz: Başbakan istifa etti, koalisyon dağıldı
Letonya’da siyasi kriz: Başbakan istifa etti, koalisyon dağıldı
Sputnik Türkiye
Letonya Başbakanı Evika Silina, art arda yaşanan krizler ve koalisyon tartışmalarının ardından istifa edeceğini açıkladı. Ülkede aynı hafta içinde iki üst... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T16:14+0300
2026-05-14T16:14+0300
2026-05-14T16:14+0300
dünya
avrupa
letonya
ukrayna
yolsuzluk
koalisyon
istifa
başbakan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105738047_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f5e7706b7f5a970e1346a35f89826517.jpg
Letonya Başbakanı Evika Silina, koalisyon ortaklarıyla yaşanan gerilim ve son dönemde artan tartışmalar sonrası görevinden ayrılacağını duyurdu.Silina’nın istifasıyla birlikte ülkedeki üç partili koalisyon hükümeti fiilen çöktü.Başbakan, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün zor ama dürüst bir karar verdim ve başbakanlık görevinden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. Silina, siyasi çekişmelerin ve parti çıkarlarının ülke yönetiminin önüne geçtiğini savundu.Letonya’daki kriz, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının yön değiştirerek ülke hava savunmasını aşması sonrası daha da büyüdü. Savunma Bakanı Andris Sprüds’un görevden ayrılmasının ardından koalisyon ortaklarından İlericiler Partisi hükümete verdiği desteği çekti. Böylece Başbakan Silina parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.Yolsuzluk soruşturması gündemi sarstıSiyasi kriz sürerken Letonya’da iki üst düzey isim hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması dikkat çekti. Tarım Bakanı Armands Krauze ile Devlet Şansölyeliği Direktörü Raivis Kronbergs, ülkenin Yolsuzluğu Önleme ve Mücadele Bürosu tarafından gözaltına alındı.Yetkililerin, iki ismin evlerinde ve çalışma ofislerinde arama yaptığı bildirildi. Soruşturmanın, kereste sektöründeki bazı şirketlere yasa dışı devlet desteği sağlandığı iddialarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.Letonya basınında dosya, ülke tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmalarından biri olarak değerlendirildi.Ukrayna dronları tartışmasıKrizin merkezindeki olaylardan biri de Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Letonya hava sahasına yönelmesi oldu.Letonya’da parlamento seçimlerinin ekim ayında yapılması planlanırken, Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics’in yeni hükümet için siyasi partilerle görüşmelere başlayacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/avrupa-ekonomisinde-dikkat-ceken-dusus-sirket-yatirimlari-11-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1105733767.html
letonya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105738047_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_a6e0aa2b2055049bc4211ce0cb8df0a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, letonya, ukrayna, yolsuzluk, koalisyon, istifa, başbakan
avrupa, letonya, ukrayna, yolsuzluk, koalisyon, istifa, başbakan
Letonya’da siyasi kriz: Başbakan istifa etti, koalisyon dağıldı
Letonya Başbakanı Evika Silina, art arda yaşanan krizler ve koalisyon tartışmalarının ardından istifa edeceğini açıkladı. Ülkede aynı hafta içinde iki üst düzey siyasetçi hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması gündemi sarstı.
Letonya Başbakanı Evika Silina, koalisyon ortaklarıyla yaşanan gerilim ve son dönemde artan tartışmalar sonrası görevinden ayrılacağını duyurdu.
Silina’nın istifasıyla birlikte ülkedeki üç partili koalisyon hükümeti fiilen çöktü.
Başbakan, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün zor ama dürüst bir karar verdim ve başbakanlık görevinden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. Silina, siyasi çekişmelerin ve parti çıkarlarının ülke yönetiminin önüne geçtiğini savundu.
Letonya’daki kriz, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının yön değiştirerek ülke hava savunmasını aşması sonrası daha da büyüdü. Savunma Bakanı Andris Sprüds’un görevden ayrılmasının ardından koalisyon ortaklarından İlericiler Partisi hükümete verdiği desteği çekti. Böylece Başbakan Silina parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.
Yolsuzluk soruşturması gündemi sarstı
Siyasi kriz sürerken Letonya’da iki üst düzey isim hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması dikkat çekti. Tarım Bakanı Armands Krauze ile Devlet Şansölyeliği Direktörü Raivis Kronbergs, ülkenin Yolsuzluğu Önleme ve Mücadele Bürosu tarafından gözaltına alındı.
Yetkililerin, iki ismin evlerinde ve çalışma ofislerinde arama yaptığı bildirildi. Soruşturmanın, kereste sektöründeki bazı şirketlere yasa dışı devlet desteği sağlandığı iddialarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.
Letonya basınında dosya, ülke tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmalarından biri olarak değerlendirildi.
Ukrayna dronları tartışması
Krizin merkezindeki olaylardan biri de Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Letonya hava sahasına yönelmesi oldu.
Letonya’da parlamento seçimlerinin ekim ayında yapılması planlanırken, Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics’in yeni hükümet için siyasi partilerle görüşmelere başlayacağı bildirildi.