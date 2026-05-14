Norveç ordusu, Rus mevkidaşlarıyla görüşme planlıyor

Norveç, Arktik bölgesindeki durumu ele almak üzere Rusya ile askeri düzeyde müzakereler yürütmeyi planlıyor.

Norveç Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Rune Haarstad, Arktik bölgesinde istikrarın korunması amacıyla Rusya ile askeri düzeyde görüşmeler yapmayı planladıklarını açıkladı.Haarstad, Rusya ‘Izvestia’ gazetesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:Norveç, 15 Mart'ta; Danimarka, İsveç, İzlanda, Finlandiya ve Kanada ile birlikte, NATO'nun Arktik bölgesindeki tatbikatları da dahil olmak üzere artan faaliyetlerini memnuniyetle karşılayan ortak bildiriye imza atmıştı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir zamanlar barışçıl olan Arktik bölgesinin NATO'nun çabalarıyla bir "jeopolitik rekabet alanı" haline geldiğini vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Nisan ayında, NATO'nun Arktik'teki hamlelerine Rusya'nın vereceği yanıtın gecikmeyeceğini ve ülkesinin bunun için yeterli imkana sahip olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

