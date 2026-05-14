https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/norvec-ordusu-rus-mevkidaslariyla-gorusme-planliyor-1105727473.html
Norveç ordusu, Rus mevkidaşlarıyla görüşme planlıyor
Norveç ordusu, Rus mevkidaşlarıyla görüşme planlıyor
Sputnik Türkiye
Norveç, Arktik bölgesindeki durumu ele almak üzere Rusya ile askeri düzeyde müzakereler yürütmeyi planlıyor. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T11:31+0300
2026-05-14T11:31+0300
2026-05-14T11:31+0300
savunma
norveç
rusya
arktik
müzakere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/1c/1043305860_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_38dc6ce646b07a39e97f00a58fb52725.jpg
Norveç Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Rune Haarstad, Arktik bölgesinde istikrarın korunması amacıyla Rusya ile askeri düzeyde görüşmeler yapmayı planladıklarını açıkladı.Haarstad, Rusya ‘Izvestia’ gazetesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:Norveç, 15 Mart'ta; Danimarka, İsveç, İzlanda, Finlandiya ve Kanada ile birlikte, NATO'nun Arktik bölgesindeki tatbikatları da dahil olmak üzere artan faaliyetlerini memnuniyetle karşılayan ortak bildiriye imza atmıştı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir zamanlar barışçıl olan Arktik bölgesinin NATO'nun çabalarıyla bir "jeopolitik rekabet alanı" haline geldiğini vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Nisan ayında, NATO'nun Arktik'teki hamlelerine Rusya'nın vereceği yanıtın gecikmeyeceğini ve ülkesinin bunun için yeterli imkana sahip olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/arakci-iran-ile-ilgili-hicbir-sorunun-askeri-cozumu-yok-1105726713.html
norveç
rusya
arktik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/1c/1043305860_123:0:1544:1066_1920x0_80_0_0_f4cc7927d4478eec53571c6fa2ee70a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
norveç, rusya, arktik, müzakere
norveç, rusya, arktik, müzakere
Norveç ordusu, Rus mevkidaşlarıyla görüşme planlıyor
Norveç, Arktik bölgesindeki durumu ele almak üzere Rusya ile askeri düzeyde müzakereler yürütmeyi planlıyor.
Norveç Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Rune Haarstad, Arktik bölgesinde istikrarın korunması amacıyla Rusya ile askeri düzeyde görüşmeler yapmayı planladıklarını açıkladı.
Haarstad, Rusya ‘Izvestia’ gazetesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
"Hem operasyonel hem de stratejik düzeyde toplantılar planladık. Uzak Kuzey'de görev yapan Rus ve Norveçli personelin güvenliğinin sağlanması, bölgenin genel güvenlik ve istikrarının korunmasına yardımcı oluyor."
Norveç, 15 Mart'ta; Danimarka, İsveç, İzlanda, Finlandiya ve Kanada ile birlikte, NATO'nun Arktik bölgesindeki tatbikatları da dahil olmak üzere artan faaliyetlerini memnuniyetle karşılayan ortak bildiriye imza atmıştı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir zamanlar barışçıl olan Arktik bölgesinin NATO'nun çabalarıyla bir "jeopolitik rekabet alanı" haline geldiğini vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Nisan ayında, NATO'nun Arktik'teki hamlelerine Rusya'nın vereceği yanıtın gecikmeyeceğini ve ülkesinin bunun için yeterli imkana sahip olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.