Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/norvec-ordusu-rus-mevkidaslariyla-gorusme-planliyor-1105727473.html
Norveç ordusu, Rus mevkidaşlarıyla görüşme planlıyor
Norveç ordusu, Rus mevkidaşlarıyla görüşme planlıyor
Sputnik Türkiye
Norveç, Arktik bölgesindeki durumu ele almak üzere Rusya ile askeri düzeyde müzakereler yürütmeyi planlıyor. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T11:31+0300
2026-05-14T11:31+0300
savunma
norveç
rusya
arktik
müzakere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/1c/1043305860_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_38dc6ce646b07a39e97f00a58fb52725.jpg
Norveç Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Rune Haarstad, Arktik bölgesinde istikrarın korunması amacıyla Rusya ile askeri düzeyde görüşmeler yapmayı planladıklarını açıkladı.Haarstad, Rusya ‘Izvestia’ gazetesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:Norveç, 15 Mart'ta; Danimarka, İsveç, İzlanda, Finlandiya ve Kanada ile birlikte, NATO'nun Arktik bölgesindeki tatbikatları da dahil olmak üzere artan faaliyetlerini memnuniyetle karşılayan ortak bildiriye imza atmıştı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir zamanlar barışçıl olan Arktik bölgesinin NATO'nun çabalarıyla bir "jeopolitik rekabet alanı" haline geldiğini vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Nisan ayında, NATO'nun Arktik'teki hamlelerine Rusya'nın vereceği yanıtın gecikmeyeceğini ve ülkesinin bunun için yeterli imkana sahip olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/arakci-iran-ile-ilgili-hicbir-sorunun-askeri-cozumu-yok-1105726713.html
norveç
rusya
arktik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/1c/1043305860_123:0:1544:1066_1920x0_80_0_0_f4cc7927d4478eec53571c6fa2ee70a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
norveç, rusya, arktik, müzakere
norveç, rusya, arktik, müzakere

Norveç ordusu, Rus mevkidaşlarıyla görüşme planlıyor

11:31 14.05.2026
© AFP 2023 / Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpixNorveç, ordu, asker
Norveç, ordu, asker - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
© AFP 2023 / Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix
Abone ol
Norveç, Arktik bölgesindeki durumu ele almak üzere Rusya ile askeri düzeyde müzakereler yürütmeyi planlıyor.
Norveç Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Rune Haarstad, Arktik bölgesinde istikrarın korunması amacıyla Rusya ile askeri düzeyde görüşmeler yapmayı planladıklarını açıkladı.
Haarstad, Rusya ‘Izvestia’ gazetesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
"Hem operasyonel hem de stratejik düzeyde toplantılar planladık. Uzak Kuzey'de görev yapan Rus ve Norveçli personelin güvenliğinin sağlanması, bölgenin genel güvenlik ve istikrarının korunmasına yardımcı oluyor."
Norveç, 15 Mart'ta; Danimarka, İsveç, İzlanda, Finlandiya ve Kanada ile birlikte, NATO'nun Arktik bölgesindeki tatbikatları da dahil olmak üzere artan faaliyetlerini memnuniyetle karşılayan ortak bildiriye imza atmıştı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir zamanlar barışçıl olan Arktik bölgesinin NATO'nun çabalarıyla bir "jeopolitik rekabet alanı" haline geldiğini vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Nisan ayında, NATO'nun Arktik'teki hamlelerine Rusya'nın vereceği yanıtın gecikmeyeceğini ve ülkesinin bunun için yeterli imkana sahip olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.
İran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
DÜNYA
Arakçi: İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri çözümü yok
10:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала