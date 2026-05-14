Arakçi: İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri çözümü yok
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, İran'a ilişkin hiçbir sorunun askeri yöntemlerle... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T10:55+0300
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada bölgesel gerilimler, İran’a yönelik baskılar ve uluslararası sistem hakkında değerlendirmelerde bulundu.İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Arakçi, İran’ın hem diplomasiyi sürdürmeye hem de ülkesini savunmaya hazır olduğunu belirtti. Arakçi, “Özgürlüğümüzü ve topraklarımızı savunmak için tüm imkanlarımızla mücadele etmeye hazırız ancak diplomasiyi de savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.'Hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz'İran’ın tehdit ve baskılara teslim olmayacağını söyleyen Arakçi, buna karşın karşılıklı saygıya dayalı diyaloga açık olduklarını ifade etti. Arakçi, “Defalarca söylediğim gibi İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz” dedi.İran halkının savaş istemediğini belirten Arakçi, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin ise olası dış saldırılara karşı hazır olduğunu söyledi.ABD ve İsrail’in saldırıları karşısında İran’ın mağdur durumda olduğunu savunan Arakçi, farklı ülkelerin de benzer baskılarla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.Uluslararası hukuk ihlalleri ve “devlet korsanlığı” olarak nitelendirdiği eylemlerin cezasız kaldığını söyleyen Arakçi, Batılı ülkelerin sessizliğini eleştirdi. İranlı bakan, “Bu yanlış düzenin hep birlikte ortadan kaldırılması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.BRICS ülkelerine çağrıArakçi, BRICS üyeleri ile uluslararası topluma da çağrıda bulunarak ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 'yasadışı saldırganlığının açık şekilde kınanmasını' istedi.İran Dışişleri Bakanı ayrıca uluslararası kurumların siyasallaştırılmasının önlenmesi ve savaş politikalarının durdurulması için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.Arakçi, BRICS’in daha adil, dengeli ve insani bir küresel düzenin kurulmasında önemli rol oynayabileceğini belirterek, “Gücün haklılık getirmediği bir düzene ihtiyaç var” dedi.
