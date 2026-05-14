https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/misirdan-finans-hamlesi-iran-savasi-sonrasi-15-milyar-dolarlik-kredi-anlasmasi-1105742109.html
Mısır’dan finans hamlesi: İran savaşı sonrası 1.5 milyar dolarlık kredi anlaşması
Mısır’dan finans hamlesi: İran savaşı sonrası 1.5 milyar dolarlık kredi anlaşması
Sputnik Türkiye
Mısır, gıda ve enerji güvenliğini desteklemek amacıyla Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumu’yla 1.5 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Anlaşmanın... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T18:43+0300
2026-05-14T18:43+0300
2026-05-14T18:43+0300
dünya
ortadoğu
mısır
i̇ran
kahire
uluslararası para fonu (imf)
kredi
buğday
enerji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/14/1042491768_19:0:1173:649_1920x0_80_0_0_9e1c0c2300cbe59f6ba58e40f6d9e984.jpg
Mısır ekonomisi üzerindeki baskı büyürken Kahire yönetimi yeni bir finansman adımı attı. Mısır ile Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumu arasında 1.5 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandı. Anlaşmanın, ülkenin gıda ve enerji güvenliğini desteklemeyi amaçladığı bildirildi.Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumu Üst Yöneticisi Adib Yusuf el Aama, kurumun 2008’den bu yana Mısır’a enerji, gıda ve küçük işletmeleri desteklemek amacıyla toplam 24 milyar dolardan fazla finansman sağladığını açıkladı. Bu kapsamda Mısır’ın buğday ithalatı için yaklaşık 12.6 milyon tonluk destek sağlandığı belirtildi.Mısır’ın yıllık milyarlarca dolara ulaşan ekmek sübvansiyon sistemi nedeniyle dünyanın en büyük buğday ithalatçıları arasında yer aldığı kaydedildi. Ülkede yaklaşık 70 milyon kişinin devlet destekli ekmek programından yararlandığı ifade edildi.İran savaşı sonrası baskı arttıKredi anlaşmasının, İran savaşı sonrası Mısır ekonomisi üzerindeki baskının arttığı dönemde imzalanması dikkat çekti. Savaşın özellikle enerji maliyetleri, finansman akışı ve doğal gaz ithalatı üzerinde yeni baskılar oluşturduğu belirtildi.Mısır ekonomisinin halen Uluslararası Para Fonu’yla yürütülen 8 milyar dolarlık reform programı kapsamında kırılgan bir süreçten geçtiği ifade edildi.Mısır hükümeti geçen hafta mevcut sübvansiyon sistemini kaldırarak temmuz ayından itibaren doğrudan nakit destek modeline geçebileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/abd-ve-cin-arasinda-dev-cip-uzlasisi-1105736097.html
mısır
i̇ran
kahire
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/14/1042491768_163:0:1028:649_1920x0_80_0_0_2d42a0ca50455493bae1419f1652dbe6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, mısır, i̇ran, kahire, uluslararası para fonu (imf), kredi, buğday, enerji
ortadoğu, mısır, i̇ran, kahire, uluslararası para fonu (imf), kredi, buğday, enerji
Mısır’dan finans hamlesi: İran savaşı sonrası 1.5 milyar dolarlık kredi anlaşması
Mısır, gıda ve enerji güvenliğini desteklemek amacıyla Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumu’yla 1.5 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Anlaşmanın, İran savaşı sonrası artan ekonomik baskılar nedeniyle gündeme geldiği belirtildi.
Mısır ekonomisi üzerindeki baskı büyürken Kahire yönetimi yeni bir finansman adımı attı. Mısır ile Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumu arasında 1.5 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandı. Anlaşmanın, ülkenin gıda ve enerji güvenliğini desteklemeyi amaçladığı bildirildi.
Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumu Üst Yöneticisi Adib Yusuf el Aama, kurumun 2008’den bu yana Mısır’a enerji, gıda ve küçük işletmeleri desteklemek amacıyla toplam 24 milyar dolardan fazla finansman sağladığını açıkladı. Bu kapsamda Mısır’ın buğday ithalatı için yaklaşık 12.6 milyon tonluk destek sağlandığı belirtildi.
Mısır’ın yıllık milyarlarca dolara ulaşan ekmek sübvansiyon sistemi nedeniyle dünyanın en büyük buğday ithalatçıları arasında yer aldığı kaydedildi. Ülkede yaklaşık 70 milyon kişinin devlet destekli ekmek programından yararlandığı ifade edildi.
İran savaşı sonrası baskı arttı
Kredi anlaşmasının, İran savaşı sonrası Mısır ekonomisi üzerindeki baskının arttığı dönemde imzalanması dikkat çekti. Savaşın özellikle enerji maliyetleri, finansman akışı ve doğal gaz ithalatı üzerinde yeni baskılar oluşturduğu belirtildi.
Mısır ekonomisinin halen Uluslararası Para Fonu’yla yürütülen 8 milyar dolarlık reform programı kapsamında kırılgan bir süreçten geçtiği ifade edildi.
Mısır hükümeti geçen hafta mevcut sübvansiyon sistemini kaldırarak temmuz ayından itibaren doğrudan nakit destek modeline geçebileceğini açıklamıştı.