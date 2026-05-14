ABD’den Dünya Kupası taraftarlarına vize kolaylığı: 15 bin dolarlık teminat kaldırıldı

ABD yönetimi, 2026 FIFA Dünya Kupası maç bileti bulunan yabancı taraftarlar için 15 bin dolarlık vize teminatı uygulamasını kaldırdı. Karar, turnuvaya... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yabancı futbol taraftarlarına yönelik yeni bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce bazı ülke vatandaşlarına uygulanan 15 bin dolarlık vize teminat şartının, Dünya Kupası bileti bulunan taraftarlar için kaldırıldığını açıkladı.ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva 11 Haziran’da başlayacak. Yeni düzenleme kapsamında, geçerli maç bileti bulunan taraftarlar vize başvurularında teminat ödemekten muaf tutulacak.50 ülkeyi kapsıyorMuafiyet kararı, vize aşımı riski gerekçesiyle geçen yıl uygulamaya alınan ve yaklaşık 50 ülkeyi kapsayan teminat programını ilgilendiriyor. Uygulamadan etkilenen ülkeler arasında Cezayir, Cabo Verde, Fildişi Sahili, Senegal ve Tunus gibi Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ülkeler de bulunuyor.ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Dünya Kupası bileti satın alan uygun taraftarlar için vize teminatını kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.Program göç politikalarının parçasıydı12 aylık pilot program geçen yıl ağustos ayında başlatılmıştı. Washington yönetimi, uygulamanın amacının vize süresini aşan ziyaretçileri azaltmak ve güvenlik taramalarındaki eksiklikleri gidermek olduğunu savunmuştu.Söz konusu sistemde ziyaretçilerden alınan 15 bin dolarlık teminatın, ülkeyi zamanında terk etmeleri halinde geri ödenmesi planlanıyordu. Daha önce oyuncular ve teknik ekipler bu uygulamadan muaf tutulurken, normal taraftarlar için herhangi bir istisna bulunmuyordu.İran ve Haiti için yasak sürüyorYeni düzenlemeye rağmen İran ve Haiti vatandaşlarına yönelik seyahat yasakları devam ediyor. Ancak Dünya Kupası kapsamında seyahat edecek oyuncu ve teknik heyet üyeleri bu kısıtlamaların dışında tutuluyor.Öte yandan ABD yönetimi geçen yıl, bazı ülkelerden gelen turistlerden son 5 yıllık sosyal medya geçmişini talep edebileceğini de açıklamıştı.

