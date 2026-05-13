Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar: Rusya ile açık görüş alışverişi zorunlu
13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T18:37+0300
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, mevcut uluslararası konjonktürün özellikle Hindistan ile Rusya gibi “güvenilir ortaklar” arasında açık görüş alışverişini zorunlu kıldığını söyledi.
Jaishankar, “Karmaşık uluslararası konjonktür, özellikle güvenilir ortaklar olan Rusya ve Hindistan arasında açık bir görüş alışverişini zorunlu kılıyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov resmi ziyaret kapsamında Hindistan’da bulunuyor.