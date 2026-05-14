İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Kaybolan ve otobüse binen çocuğu şoför fark etti, annesine teslim etti: 'Otobüslere çok ilgisi vardı'
Başakşehir’de kaybolduktan sonra İETT otobüsüne binen 7 yaşındaki çocuk, otobüs şoförünün dikkati sayesinde ailesine kavuştu. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T17:04+0300
17:04 14.05.2026
İETT - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
Başakşehir’de kaybolduktan sonra İETT otobüsüne binen 7 yaşındaki çocuk, otobüs şoförünün dikkati sayesinde ailesine kavuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, annesi ile 12 Mayıs günü evinden çıkan 7 yaşındaki S.K, alışveriş sırasında annesinin yanından ayrılarak, marketin önündeki duraktan otobüse bindi.
Durumu bir süre sonra fark eden İETT şoförü Veysi Karataş, otobüsü güvenli bir alana park edene kadar yolculardan çocuğa göz kulak olmalarını istedi ve durumu İETT Filo Yönetim Merkezi ile emniyete bildirdi.
Seferini tamamlayan Karataş, çocuğun cebinde bulunan akıllı saat yardımıyla anneye de ulaşarak, durumu haber verdi.
Daha sonra S.K, ailesine teslim edildi.
Olayın ertesi günü İETT'nin Fenertepe peronuna gelerek Karataş ve personele teşekkür eden anne Seda Coşkun, çocuğunun otobüslere aşırı ilgisi olduğu için sık sık binmeye çalıştığını söyledi.
İETT Genel Müdürü İrfan Demet ise dikkati ve duyarlılığından dolayı İETT şoförünün ödüllendirileceğini açıkladı.
