Batman'dan güzel haber geldi: Kaybolan küçük kız bulundu

Batman'da dün kaybolan 2.5 yaşındaki küçük kız ekipler tarafından bulundu. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T13:32+0300

Batman'da dün kaybolan 2.5 yaşındaki Melike Erkin, köyden 5.5 kilometre uzaklıkta ekipler tarafından bulundu. Bitkin halde bulunan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgede alarma geçildiBatman'da Gercüş ilçesinde bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Erkin ailesinin 2,5 yaşındaki kızları Melike, dün öğlenden sonra aile fertleri fark etmeden evden uzaklaştı. Kızlarının kaybolduğunu fark eden aile durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve bazı sivil toplum kuruluşu arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Evinden 5.5 kilometre uzaklıkta bulunduKöy çevresinde yapılan arama çalışmaları sonucu çocuk, bu sabah 08.00 sıralarında köyden yaklaşık 5,5 kilometre uzaklıkta bitkin bir şekilde bulundu.Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

