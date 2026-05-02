İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Batman'dan güzel haber geldi: Kaybolan küçük kız bulundu
Sputnik Türkiye
Batman'da dün kaybolan 2.5 yaşındaki küçük kız ekipler tarafından bulundu. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
Batman'da dün kaybolan 2.5 yaşındaki Melike Erkin, köyden 5.5 kilometre uzaklıkta ekipler tarafından bulundu. Bitkin halde bulunan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgede alarma geçildiBatman'da Gercüş ilçesinde bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Erkin ailesinin 2,5 yaşındaki kızları Melike, dün öğlenden sonra aile fertleri fark etmeden evden uzaklaştı. Kızlarının kaybolduğunu fark eden aile durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve bazı sivil toplum kuruluşu arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Evinden 5.5 kilometre uzaklıkta bulunduKöy çevresinde yapılan arama çalışmaları sonucu çocuk, bu sabah 08.00 sıralarında köyden yaklaşık 5,5 kilometre uzaklıkta bitkin bir şekilde bulundu.Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
türki̇ye
batman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/02/1105443239_0:332:1204:1235_1920x0_80_0_0_6e783df101d03eaef4fb75f122a9f86a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:32 02.05.2026
© Batman ValiliğiBatman
Batman - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
© Batman Valiliği
Abone ol
© Batman ValiliğiBatman
Batman - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
Batman
© Batman Valiliği

TÜRKİYE
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала