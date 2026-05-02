Batman'dan güzel haber geldi: Kaybolan küçük kız bulundu
Batman'dan güzel haber geldi: Kaybolan küçük kız bulundu
Batman'da dün kaybolan 2.5 yaşındaki küçük kız ekipler tarafından bulundu. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T13:32+0300
2026-05-02T13:32+0300
2026-05-02T13:32+0300
Batman'da dün kaybolan 2.5 yaşındaki Melike Erkin, köyden 5.5 kilometre uzaklıkta ekipler tarafından bulundu. Bitkin halde bulunan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgede alarma geçildiBatman'da Gercüş ilçesinde bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Erkin ailesinin 2,5 yaşındaki kızları Melike, dün öğlenden sonra aile fertleri fark etmeden evden uzaklaştı. Kızlarının kaybolduğunu fark eden aile durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve bazı sivil toplum kuruluşu arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Evinden 5.5 kilometre uzaklıkta bulunduKöy çevresinde yapılan arama çalışmaları sonucu çocuk, bu sabah 08.00 sıralarında köyden yaklaşık 5,5 kilometre uzaklıkta bitkin bir şekilde bulundu.Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Batman'dan güzel haber geldi: Kaybolan küçük kız bulundu
Batman'da dün kaybolan 2.5 yaşındaki küçük kız ekipler tarafından bulundu. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Batman'da dün kaybolan 2.5 yaşındaki Melike Erkin, köyden 5.5 kilometre uzaklıkta ekipler tarafından bulundu. Bitkin halde bulunan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Batman'da Gercüş ilçesinde bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Erkin ailesinin 2,5 yaşındaki kızları Melike, dün öğlenden sonra aile fertleri fark etmeden evden uzaklaştı. Kızlarının kaybolduğunu fark eden aile durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve bazı sivil toplum kuruluşu arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Evinden 5.5 kilometre uzaklıkta bulundu
Köy çevresinde yapılan arama çalışmaları sonucu çocuk, bu sabah 08.00 sıralarında köyden yaklaşık 5,5 kilometre uzaklıkta bitkin bir şekilde bulundu.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.