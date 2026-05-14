İzmir'de dev hortum oluştu

İzmir'in Menemen ilçesinde karada hortum meydana geldi. 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T14:08+0300

İzmir'de karada hortum meydana geldi.İzmir'de hortum oluştuHava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı İzmir'de yerel yağışlar görüldü.Kısa süreli dolu yağışının gerçekleştiği Menemen'de hortum oluştu. Hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, AA muhabirine, iklim değişikliğinin ekstrem hava olaylarının daha sık ve etkili yaşanmasına neden olduğunu söyledi.Son günlerde Ege Denizi'nde deniz yüzeyi sıcaklığının mevsim normallerinin 2-3 derece üzerine çıktığını belirten Tağıl, "Bu koşullar altında bölgeye kuzeybatıdan sokulan soğuk hava kütlesi, bugün İzmir'de küçük çaplı hortum oluşumuna neden oldu. Sıcak ve nemli havanın hızla yükselmesi, atmosferin alt ve üst katmanları arasındaki sıcaklık farkını artırarak yer yer dolu yağışlarını da beraberinde getirdi. Önümüzdeki günlerde de atmosferde biriken enerji, batı ve kuzeybatıdan gelen serin hava kütleleriyle karşılaştığında ani ve güçlü konvektif fırtına sistemlerini tetikleyebilir." dedi.

i̇zmir, menemen, hortum