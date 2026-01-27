https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/antalyayi-hortum-vurdu-seralarda-buyuk-zarar-olustu-tekneler-birbirine-girdi-hasar-tespiti-1103071365.html

Antalya'yı hortum vurdu, seralarda büyük zarar oluştu, tekneler birbirine girdi: Hasar tespiti yapılıyor

2026-01-27T16:12+0300

Antalya'da hortum kentin çoğu bölgesini yerle bir etti. Aksu ilçesinde 1 kişi yaralandıAntalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, çok sayıda teknede hasar oluştu.Kumköy Mahallesi Aksu Çayı'nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi.Bu sırada bölgede bulunan 75 yaşındaki İsmail Aksakal yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Trafik levhası devrildiKundu-Kadriye yolundaki bazı trafik levhaları da yola devrildi.Kundu Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçioğlu, hortumun Aksu Çayı kenarındaki teknelerde hasara yol açtığını söyledi.Süleyman Metin de hortum sonrası gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

