https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/antalyayi-hortum-vurdu-seralarda-buyuk-zarar-olustu-tekneler-birbirine-girdi-hasar-tespiti-1103071365.html
Antalya'yı hortum vurdu, seralarda büyük zarar oluştu, tekneler birbirine girdi: Hasar tespiti yapılıyor
Antalya'yı hortum vurdu, seralarda büyük zarar oluştu, tekneler birbirine girdi: Hasar tespiti yapılıyor
Antalya'da etkili olan sağanak yağış ve ardından oluşan hortum seralara büyük zarar verdi, sahildeki tekneler ezildi. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100... 27.01.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103073208_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6834c4134222a942ee6cd932f4e0df78.jpg
Antalya'da hortum kentin çoğu bölgesini yerle bir etti. Aksu ilçesinde 1 kişi yaralandıAntalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, çok sayıda teknede hasar oluştu.Kumköy Mahallesi Aksu Çayı'nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi.Bu sırada bölgede bulunan 75 yaşındaki İsmail Aksakal yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Trafik levhası devrildiKundu-Kadriye yolundaki bazı trafik levhaları da yola devrildi.Kundu Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçioğlu, hortumun Aksu Çayı kenarındaki teknelerde hasara yol açtığını söyledi.Süleyman Metin de hortum sonrası gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.
SON HABERLER
antalya, hortum, hasar
antalya, hortum, hasar

Antalya'yı hortum vurdu, seralarda büyük zarar oluştu, tekneler birbirine girdi: Hasar tespiti yapılıyor

16:12 27.01.2026
© AA / Mehmet Çakmak
Antalya'yı hortum vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© AA / Mehmet Çakmak
Abone ol
Antalya'da etkili olan sağanak yağış ve ardından oluşan hortum seralara büyük zarar verdi, sahildeki tekneler ezildi. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi. Aksu ilçesinde hortumdan bir kişi de yaralandı.
Antalya'da hortum kentin çoğu bölgesini yerle bir etti.

Aksu ilçesinde 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, çok sayıda teknede hasar oluştu.
© Talip Demirci
Antalya'nın Demre ilçesinde yaşanan hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
Antalya'nın Demre ilçesinde yaşanan hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı.
© Talip Demirci
Kumköy Mahallesi Aksu Çayı'nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi.
© Ertuğrul Gün
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, çok sayıda teknede hasar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, çok sayıda teknede hasar oluştu
© Ertuğrul Gün
Bu sırada bölgede bulunan 75 yaşındaki İsmail Aksakal yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik levhası devrildi

Kundu-Kadriye yolundaki bazı trafik levhaları da yola devrildi.
Kundu Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçioğlu, hortumun Aksu Çayı kenarındaki teknelerde hasara yol açtığını söyledi.
Süleyman Metin de hortum sonrası gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.
