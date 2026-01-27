Antalya'yı hortum vurdu, seralarda büyük zarar oluştu, tekneler birbirine girdi: Hasar tespiti yapılıyor
Antalya'da etkili olan sağanak yağış ve ardından oluşan hortum seralara büyük zarar verdi, sahildeki tekneler ezildi. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi. Aksu ilçesinde hortumdan bir kişi de yaralandı.
Antalya'da hortum kentin çoğu bölgesini yerle bir etti.
Aksu ilçesinde 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, çok sayıda teknede hasar oluştu.
Antalya'nın Demre ilçesinde yaşanan hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı.
Kumköy Mahallesi Aksu Çayı'nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, çok sayıda teknede hasar oluştu
Bu sırada bölgede bulunan 75 yaşındaki İsmail Aksakal yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafik levhası devrildi
Kundu-Kadriye yolundaki bazı trafik levhaları da yola devrildi.
Kundu Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçioğlu, hortumun Aksu Çayı kenarındaki teknelerde hasara yol açtığını söyledi.
Süleyman Metin de hortum sonrası gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.