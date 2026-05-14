İstanbul Altın Rafinerisi AŞ iddianamesi tamamlandı: Devletin zararı 12.5 milyon dolar
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlantılı şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 44 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede devletin... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T22:25+0300
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye yönelik iddianameyi tamamladı.
İddianamede, 44 şüphelinin altın ihracatını işlenmiş ürün gibi göstererek devletin sağladığı yüzde 3 döviz dönüşüm desteğinden haksız kazanç elde ettiği belirtildi. Bu yöntemle yaklaşık 543 milyon dolarlık ihracat yapıldığı ve devletin yaklaşık 12.5 milyon dolar zarara uğratıldığı öne sürüldü.
Soruşturmada, şirketlerin paravan yapılar üzerinden organize şekilde faaliyet yürüttüğü iddia edilirken, İstanbul Altın Rafinerisi'nin sahibi Özcan Halaç dahil 3 şüpheli hakkında 143 yıldan 652 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler için ise 11 yıldan 36 yıla kadar hapis istendi.