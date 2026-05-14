Irak için IMF'den mali destek talebi iddiası
Sputnik Türkiye
Batı medyasına konuşan IMF'ye yakın bir kaynak, Irak'ın İran savaşı sonrası yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle IMF'den mali destek istediğini öne sürdü... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
Irak’ın, İran savaşı sonrası yaşanan ekonomik baskılar nedeniyle Uluslararası Para Fonu’yla mali destek görüşmeleri yaptığı iddia edildi.Batı basınına konuşan IMF’ye yakın bir kaynak, ilk temasların geçen ay Washington’da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası bahar toplantıları sırasında gerçekleştiğini söyledi.Kaynağa göre taraflar, Irak’ın ne kadar finansmana ihtiyaç duyduğu ve olası kredi paketinin nasıl şekillendirileceği konusunda görüşmelerini sürdürüyor.Irak ekonomisinin özellikle petrol ihracatındaki aksama nedeniyle ağır darbe aldığı belirtildi.Ülke gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan petrol ihracatının, Hürmüz Boğazı’nın kapanması sonrası ciddi şekilde etkilendiği ifade edildi.Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki kapanmanın Irak ekonomisi üzerinde büyük baskı oluşturduğu kaydedildi.
