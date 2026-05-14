Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/irak-icin-imfden-mali-destek-talebi-iddiasi-1105741945.html
Irak için IMF'den mali destek talebi iddiası
Irak için IMF'den mali destek talebi iddiası
Sputnik Türkiye
Batı medyasına konuşan IMF’ye yakın bir kaynak, Irak’ın İran savaşı sonrası yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle IMF’den mali destek istediğini öne sürdü... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T18:41+0300
2026-05-14T18:41+0300
dünya
ortadoğu
irak
i̇ran
hürmüz boğazı
uluslararası para fonu (imf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103902/97/1039029712_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3853c472aba2beca105a3f95ad3f9586.jpg
Irak’ın, İran savaşı sonrası yaşanan ekonomik baskılar nedeniyle Uluslararası Para Fonu’yla mali destek görüşmeleri yaptığı iddia edildi.Batı basınına konuşan IMF’ye yakın bir kaynak, ilk temasların geçen ay Washington’da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası bahar toplantıları sırasında gerçekleştiğini söyledi.Kaynağa göre taraflar, Irak’ın ne kadar finansmana ihtiyaç duyduğu ve olası kredi paketinin nasıl şekillendirileceği konusunda görüşmelerini sürdürüyor.Irak ekonomisinin özellikle petrol ihracatındaki aksama nedeniyle ağır darbe aldığı belirtildi.Ülke gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan petrol ihracatının, Hürmüz Boğazı’nın kapanması sonrası ciddi şekilde etkilendiği ifade edildi.Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki kapanmanın Irak ekonomisi üzerinde büyük baskı oluşturduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/abd-hazine-bakani-bessent-cinin-hurmuz-bogazinin-acik-kalmasinda-daha-fazla-cikari-var-1105740965.html
irak
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103902/97/1039029712_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_71e6efb4dfd126332338f7d7921b20e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, irak, i̇ran, hürmüz boğazı, uluslararası para fonu (imf)
ortadoğu, irak, i̇ran, hürmüz boğazı, uluslararası para fonu (imf)

Irak için IMF'den mali destek talebi iddiası

18:41 14.05.2026
© AA, Uluslararası Para Fonu (IMF)
, Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
© AA
Abone ol
Batı medyasına konuşan IMF’ye yakın bir kaynak, Irak’ın İran savaşı sonrası yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle IMF’den mali destek istediğini öne sürdü. Görüşmelerin halen sürdüğü belirtildi.
Irak’ın, İran savaşı sonrası yaşanan ekonomik baskılar nedeniyle Uluslararası Para Fonu’yla mali destek görüşmeleri yaptığı iddia edildi.
Batı basınına konuşan IMF’ye yakın bir kaynak, ilk temasların geçen ay Washington’da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası bahar toplantıları sırasında gerçekleştiğini söyledi.
Kaynağa göre taraflar, Irak’ın ne kadar finansmana ihtiyaç duyduğu ve olası kredi paketinin nasıl şekillendirileceği konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
Irak ekonomisinin özellikle petrol ihracatındaki aksama nedeniyle ağır darbe aldığı belirtildi.
Ülke gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan petrol ihracatının, Hürmüz Boğazı’nın kapanması sonrası ciddi şekilde etkilendiği ifade edildi.
Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki kapanmanın Irak ekonomisi üzerinde büyük baskı oluşturduğu kaydedildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
DÜNYA
ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin’in Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasında daha fazla çıkarı var
17:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала