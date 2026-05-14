https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/irak-icin-imfden-mali-destek-talebi-iddiasi-1105741945.html

Irak için IMF'den mali destek talebi iddiası

Irak için IMF'den mali destek talebi iddiası

Sputnik Türkiye

Batı medyasına konuşan IMF’ye yakın bir kaynak, Irak’ın İran savaşı sonrası yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle IMF’den mali destek istediğini öne sürdü... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T18:41+0300

2026-05-14T18:41+0300

2026-05-14T18:41+0300

dünya

ortadoğu

irak

i̇ran

hürmüz boğazı

uluslararası para fonu (imf)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103902/97/1039029712_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3853c472aba2beca105a3f95ad3f9586.jpg

Irak’ın, İran savaşı sonrası yaşanan ekonomik baskılar nedeniyle Uluslararası Para Fonu’yla mali destek görüşmeleri yaptığı iddia edildi.Batı basınına konuşan IMF’ye yakın bir kaynak, ilk temasların geçen ay Washington’da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası bahar toplantıları sırasında gerçekleştiğini söyledi.Kaynağa göre taraflar, Irak’ın ne kadar finansmana ihtiyaç duyduğu ve olası kredi paketinin nasıl şekillendirileceği konusunda görüşmelerini sürdürüyor.Irak ekonomisinin özellikle petrol ihracatındaki aksama nedeniyle ağır darbe aldığı belirtildi.Ülke gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan petrol ihracatının, Hürmüz Boğazı’nın kapanması sonrası ciddi şekilde etkilendiği ifade edildi.Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki kapanmanın Irak ekonomisi üzerinde büyük baskı oluşturduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/abd-hazine-bakani-bessent-cinin-hurmuz-bogazinin-acik-kalmasinda-daha-fazla-cikari-var-1105740965.html

irak

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, irak, i̇ran, hürmüz boğazı, uluslararası para fonu (imf)