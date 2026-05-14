Hindistan’da fırtına bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 89’a çıktı
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89’a yükseldi. Yetkililer onlarca... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
hindistan, fırtına, sel, can kaybı
14:07 14.05.2026
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89’a yükseldi. Yetkililer onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.
India Today'ın haberine göre, Uttar Pradeş eyaletinin birçok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Yetkililer, fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 89'a çıktığını ve 53 kişinin yaralandığını bildirdi.
En çok can kaybının 21 kişinin hayatını kaybettiği Prayagraj kentinde görüldüğünü belirten yetkililer, Bhadohi'de 14 ve Fatehpur'da ise 11 kişinin öldüğünü kaydetti.
Yetkililer ayrıca, olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direkleri ile ağaçların devrildiğini ve çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğünü ifade etti.
