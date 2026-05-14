Çin ABD Zirvesi: Asya borsaları karışık seyrediyor
Sputnik Türkiye
Asya borsalarında ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşme öncesinde karışık bir seyir izledi. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T11:49+0300
Küresel piyasalarda, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle risk iştahı artarken, Asya borsaları da çip ve teknoloji şirketlerindeki yükselişten destek buldu.Trump ve Şi Cinping arasındaki görüşmede Orta Doğu'daki savaş, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi konularının ele alınması bekleniyordu. Trump ve Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşme öncesinde bugün 4.258,86 puanla rekor seviyeyi gören Çin'de Şanghay bileşik endeksinde daha sonra kar satışlarıyla düşüş eğilimi öne çıktı.Japonya'da da enflasyonist baskıların artması ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artıracağına yönelik öngörülerin güçlenmesiyle ülkede 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,92'yle tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, bu durum ülkede pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden oldu.Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,75 artışla 7.981 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,95 değer kaybıyla 63.693 puandan kapandı.Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 kayıpla 4.204, puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 26.444 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,9 primle 75.255 puan seviyesinde bulunuyor.
