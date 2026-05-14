Herkesin kullandığı takviye edici gıdalarda yeni dönem başlıyor
Takviye edici gıda sektöründe kapsamlı denetim dönemi başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yasa teklifi taslağına göre yeni bir komisyon kurulacak... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T10:28+0300
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi taslağıyla birlikte takviye edici gıda ürünlerine yönelik denetim mekanizması yeniden şekillendiriliyor. Taslağa göre “Takviye Edici Gıda Değerlendirme ve Belirleme Komisyonu” oluşturulacak.Sabah'ın haberine göre, kurulacak komisyon, piyasadaki ürünlerde bulunan etken maddeleri inceleyerek her ürünün hangi bakanlığın denetim ve onay sürecine tabi olacağına karar verecek.Tablet ve kapsül formundaki ürünler yakın takipteYeni düzenlemede özellikle tablet, kapsül ve ilaca benzer formdaki ürünler dikkat çekiyor. Bu ürünlerin daha sıkı denetime tabi tutulması planlanıyor.Sağlık Bakanlığı’nın yetki alanına giren ürünlerde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu doğrudan idari yaptırım uygulayabilecek. Böylece üretimden satışa kadar tüm süreçlerde daha güçlü bir kontrol mekanizması oluşturulacak.Üretim ve satış süreçlerinde denetimler artacakTaslak düzenlemeyle birlikte takviye edici gıda denetimi üretim, ithalat, satış ve tanıtım aşamalarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.Yetkililer, özellikle tüketiciyi yanıltabilecek tanıtımlar ve içeriklere karşı daha sıkı uygulamaların devreye alınacağını belirtiyor.Mevcut ürünlere 6 ay i̇çinde yeniden başvuru zorunluluğuDüzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise hali hazırda piyasada bulunan ürünlerle ilgili oldu.Taslağa göre yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde tüm mevcut takviye edici gıda ürünleri yeni kurulacak komisyona yeniden başvurmak zorunda olacak. Süresi içinde başvuru yapmayan ürünlerin onayları iptal edilecek.
Takviye edici gıda sektöründe kapsamlı denetim dönemi başlıyor. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yasa teklifi taslağına göre yeni bir komisyon kurulacak, ürünlerin hangi bakanlığın denetimine gireceği yeniden belirlenecek. Mevcut ürünler için ise 6 ay içinde yeniden başvuru zorunluluğu getirilecek.
