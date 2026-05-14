https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/herkesin-kullandigi-takviye-edici-gidalarda-yeni-donem-basliyor-1105725231.html

Herkesin kullandığı takviye edici gıdalarda yeni dönem başlıyor

Herkesin kullandığı takviye edici gıdalarda yeni dönem başlıyor

Sputnik Türkiye

Takviye edici gıda sektöründe kapsamlı denetim dönemi başlıyor. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yasa teklifi taslağına göre yeni bir komisyon kurulacak... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T10:28+0300

2026-05-14T10:28+0300

2026-05-14T10:28+0300

türki̇ye

gıda

takviye

sağlık bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099064711_0:0:1258:707_1920x0_80_0_0_8d4948cdba7cc3eed3ad5418deb34b02.jpg

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi taslağıyla birlikte takviye edici gıda ürünlerine yönelik denetim mekanizması yeniden şekillendiriliyor. Taslağa göre “Takviye Edici Gıda Değerlendirme ve Belirleme Komisyonu” oluşturulacak.Sabah'ın haberine göre, kurulacak komisyon, piyasadaki ürünlerde bulunan etken maddeleri inceleyerek her ürünün hangi bakanlığın denetim ve onay sürecine tabi olacağına karar verecek.Tablet ve kapsül formundaki ürünler yakın takipteYeni düzenlemede özellikle tablet, kapsül ve ilaca benzer formdaki ürünler dikkat çekiyor. Bu ürünlerin daha sıkı denetime tabi tutulması planlanıyor.Sağlık Bakanlığı’nın yetki alanına giren ürünlerde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu doğrudan idari yaptırım uygulayabilecek. Böylece üretimden satışa kadar tüm süreçlerde daha güçlü bir kontrol mekanizması oluşturulacak.Üretim ve satış süreçlerinde denetimler artacakTaslak düzenlemeyle birlikte takviye edici gıda denetimi üretim, ithalat, satış ve tanıtım aşamalarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.Yetkililer, özellikle tüketiciyi yanıltabilecek tanıtımlar ve içeriklere karşı daha sıkı uygulamaların devreye alınacağını belirtiyor.Mevcut ürünlere 6 ay i̇çinde yeniden başvuru zorunluluğuDüzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise hali hazırda piyasada bulunan ürünlerle ilgili oldu.Taslağa göre yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde tüm mevcut takviye edici gıda ürünleri yeni kurulacak komisyona yeniden başvurmak zorunda olacak. Süresi içinde başvuru yapmayan ürünlerin onayları iptal edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/benzine-zam-geldi-fiyatlar-gece-yarisi-degisti-1105722858.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gıda, takviye, sağlık bakanlığı