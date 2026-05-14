Benzine zam geldi: Fiyatlar gece yarısı değişti
Akaryakıt fiyatlarında yeni artış pompaya yansıdı. 14 Mayıs itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,05 TL zam yapılırken, İstanbul Avrupa Yakası’nda fiyat 64,95... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzine zam kararı gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. 14 Mayıs tarihi itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,05 TL artış yapıldı. Yapılan son düzenlemeyle birlikte akaryakıt tabelaları yeniden değişirken, benzin fiyatları birçok şehirde rekor seviyeye ulaştı.Son artışın ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 64,95 TL'ye yükseldi.
09:45 14.05.2026
Akaryakıt fiyatlarında yeni artış pompaya yansıdı. 14 Mayıs itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,05 TL zam yapılırken, İstanbul Avrupa Yakası’nda fiyat 64,95 TL’ye yükseldi. Son zamla birlikte benzin tarihi seviyesini gördü.
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzine zam kararı gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. 14 Mayıs tarihi itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,05 TL artış yapıldı. Yapılan son düzenlemeyle birlikte akaryakıt tabelaları yeniden değişirken, benzin fiyatları birçok şehirde rekor seviyeye ulaştı.
Son artışın ardından İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 64,95 TL’ye yükseldi.

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 64.95 TL/LT
Motorin: 67.40 TL/LT
LPG: 33.89 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64.80 TL/LT
Motorin: 67.25 TL/LT
LPG: 33.29 TL/LT

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 65.91 TL/LT
Motorin: 68.51 TL/LT
LPG: 33.87 TL/LT

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 66.19 TL/LT
Motorin: 68.78 TL/LT
LPG: 33.69 TL/LT
Benzin fiyatlarına zam geliyor: Tabelalara ne zaman yansıyacak?
Dün, 09:37
