Hatalı park tartışması mahkemelik oldu: Yargıtay’dan karar

Sputnik Türkiye

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, hatalı park nedeniyle yaşanan tartışmanın görüntülerini WhatsApp gruplarında paylaşan sanık hakkında verilen cezayı bozdu. Yüksek... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T11:49+0300

İzmir’de yaşanan hatalı park tartışması, Yargıtay’ın emsal niteliğindeki kararıyla yeni bir boyut kazandı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, tartışma görüntülerini WhatsApp gruplarında paylaşan sanığın eyleminin “özel hayatın gizliliğini ifşa” suçunu oluşturduğuna karar verdi.Kararla birlikte, kamuya açık alanda çekilen görüntülerin izinsiz paylaşımına ilişkin önemli bir içtihat ortaya çıktı.Tartışma, hatalı park uyarısıyla başladıDairenin kararına göre olay İzmir’de meydana geldi. Bir kişi, aracını hatalı park eden sürücüyü uyararak aracını çekmesini istedi.Taraflar arasında tartışma çıkmasının ardından araç sürücüsü, kendisini uyaran kişiyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Daha sonra görüntülerin iki farklı WhatsApp grubunda paylaşıldığı ortaya çıktı.Bunun üzerine görüntülerde yer alan kişi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.“Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan hakkında dava açılan sanık, yerel mahkemedeki savunmasında kendisine zarar verileceğinden endişe ettiği için görüntü kaydı aldığını söyledi.Sanık ayrıca görüntüleri, delillerin kaybolmaması amacıyla WhatsApp gruplarında paylaştığını savunarak beraatini talep etti.Yerel mahkeme ise “yüklenen suç açısından failin kastının bulunmadığı” gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.İstinaf mahkemesi hapis cezası verdiKarara yapılan itiraz sonrası dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, sanığa “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.Kararda, sanığın “video kaydını delillerin kaybolmaması için WhatsApp grubunda paylaştığına” ilişkin savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi.Mahkeme ayrıca görüntülerin herhangi bir zorunluluk bulunmadan çok sayıda kişinin yer aldığı WhatsApp grubunda paylaşılmasının suç teşkil ettiğini kaydetti.Yargıtay: Kamuya açık alan her şeyin paylaşılabileceği anlamına gelmezTemyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin verdiği kararı bozdu ancak eylemin suç oluşturduğunu vurguladı.Yargıtay, olayın “verileri hukuka aykırı olarak verme” değil, “özel hayatın gizliliğini ifşa” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.Kararda şu ifadeler yer aldı:“Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun oluşabilmesi için bir özel hayat görüntüsü ya da sesinin, taksirle ya da tamamen hukuka uygun elde edilmiş olsa dahi, ilgilisinin rızası dışında ifşa edilmesi, yani yayılması, açığa vurulması, afişe edilmesi, ilan edilmesi, kamuoyuna duyurulması, aleniyet kazandırılması, özetle içeriğini öğrenme yetkisi bulunmayan kişi veya kişilerin bilgisine sunulması gerekir.”Yargıtay kararında, sanığın görüntüyü delil amacıyla çektiğini öne sürmesine rağmen bunu resmi makamlara sunmak yerine WhatsApp gruplarında paylaşmasının hukuka uygunluk kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.Kararda şu değerlendirme dikkat çekti:“Tartışmaya ilişkin video kaydını delil olarak adli makamlara sunmak yerine WhatsApp gruplarında paylaşan sanığın eylemi, hukuka uygunluk sınırları kapsamında değerlendirilemez.”

