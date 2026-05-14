Ehliyet yenilemede yeni dönem: 65 yaş üstü sürücüler için süre kısalacak

Ehliyet yenileme sisteminde yeni düzenleme geliyor. Buna göre, 65 yaş üstü sürücüler 3 yılda bir, 80 yaş üstü sürücüler ise 2 yılda bir sağlık kontrolüne... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T11:23+0300

Türkiye'de ehliyet sistemine yönelik yeni düzenlemenin hazırlıkları sürerken özellikle belli yaş üstü sürücüler için sağlık denetimleri ve belge yenileme işlemlerinde kapsamlı değişiklikler yapılması planlanıyor. Buna göre, 65 yaş üstü sürücüler üç yılda bir, 80 yaşını aşan sürücüler ise iki yılda bir sağlık kontrolünden geçerek ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacak.Ticari araç kullananlara yaş sınırı getirilecekKarayolu Taşıma Yönetmeliği’nde gerçekleşen güncellemeler, ticari taşımada direksiyon başına geçecekler için yeni yaş ve yeterlilik kuralları getirdi. Büyük otobüs kullanan şoförlerin en az 26 yaşında olması kuralı halen geçerliliğini korurken, ticari amaçla araç kullananların 66 yaşını doldurmamış olması gerekecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Aralık 2023’te alınan geçici bir kararla, sürücü ihtiyacının arttığı dönemde bu üst yaş sınırı 69’a çekilmişti. Geçici süre boyunca, 68 yaşını tamamlayan ve 69 yaşını dolduranların ticari araç kullanmasının mümkün olmayacağı duyurulmuştu. Yeni düzenlemeyle birlikte, ticari araç sürücülerinin ayrıca mesleki yeterlilik belgelerini de bulundurması zorunlu hale getirildi. Bu şekilde hem kamu güvenliğinin hem de yol güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.65 yaşını geçenler dikkat 65 yaşını geçen sürücülerin her üç yılda bir, 80 yaşın üstündeki sürücülerin ise iki yılda bir sağlık raporu edinerek ehliyetlerini yenilemeleri gerekecek. Gazete Pencere'nin haberine göre söz konusu uygulama, yaşlı sürücülerin hem kendi hem de başka yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Önümüzdeki günlerde ilgili kurumlar tarafından uygulamanın ayrıntılarına dair ek açıklamalar yapılması bekleniyor. Vatandaşların zamanında sağlık kontrollerinden geçerek ehliyetlerini yenilemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için uyarı yapıldı.

