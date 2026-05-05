İsrail, Filistinli doktor Ebu Safiye’nin tutukluluğunu süresiz uzattı

İsrail mahkemesi, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin Aralık 2024'ten bu yana süren tutukluluğunu herhangi bir... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

Doktor, hastanenin kuşatma altında olduğu ve yoğun saldırıların sürdüğü günlerde hastalarını terk etmeyi reddetmiş, İsrail ordusunun operasyonu sırasında son kez askerlerle görüşmek üzere bir tanka doğru yürürken görülmüştü. Ardından kendisinden haber alınamamış, İsrail makamları başlangıçta gözaltıyı inkar etmiş, daha sonra ise ‘soruşturma altında’ olduğunu açıklamıştı.500 gündür ağır koşullarda tutuluyorEbu Safiye, yaklaşık 500 gündür ağır koşullarda tutuluyor. Avukatına göre ciddi kilo kaybı yaşadı, yaklaşık 100 kilodan 60 kilonun altına düştü. Tutukluluğu boyunca kötü muamele, dayak, yetersiz beslenme ve tıbbi ihmale maruz kaldığı aktarılıyor.Kalp ritim bozukluğu bulunmasına rağmen gerekli muayene ve tedavi talepleri reddedildi. Haziran 2025’te cezaevinde koğuşuna yapılan baskında ağır şekilde darbedildiği, gözlüklerinin kırıldığı ve yaklaşık 30 dakika boyunca fiziksel şiddete maruz kaldığı bildirildi. Uzun süre avukat erişimi de engellendi.‘Yaşamı tehlikede’İsrail, Ebu Safiye’yi Filistinli direnişle bağlantılı olmakla suçlasa da bu iddialara dair somut bir kanıt sunmadı. Buna rağmen ‘idari tutukluluk’ kapsamında, yani suçlama ve yargılama olmaksızın gözaltı süresi defalarca uzatıldı. İnsan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler raportörleri, bu durumun uluslararası hukuka ve mahkumların sağlık hakkını düzenleyen ‘Mandela Kuralları’na aykırı olduğunu vurguladı. BM uzmanları, doktorun sistematik biçimde tıbbi bakım ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını, bunun da yaşamını ciddi biçimde tehlikeye attığını belirtti.Annesi kalp krizi geçirdiEbu Safiye’nin oğlu, hastane yakınında düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybetti ve kuşatma nedeniyle hastane çevresine aceleyle defnedildi. Kısa süre sonra annesi de oğlunun akıbetine dair yaşadığı yoğun stresin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.13 doktor İsrail hapishanelerindeEbu Safiye’nin durumu, Gazze’de sağlık altyapısına ve sağlık çalışanlarına yönelik daha geniş çaplı saldırıların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki 38 hastanenin tamamı saldırılardan en az bir kez etkilenirken, çoğu hizmet dışı kaldı. Ayakta kalan sınırlı sayıdaki sağlık kuruluşu ise abluka nedeniyle ilaç, ekipman ve yakıt eksikliği yaşıyor. Çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık çalışanı hayatını kaybetti ya da gözaltına alındı. En az 13 doktorun halen İsrail cezaevlerinde tutulduğu belirtiliyor.

