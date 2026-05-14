https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/eskisehir-tepebasi-belediyesine-yonelik-operasyonda-23-gozalti-topraga-gomulu-oda-bulundu-1105748224.html
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 23 gözaltı: Toprağa gömülü oda bulundu
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 23 gözaltı: Toprağa gömülü oda bulundu
Sputnik Türkiye
Tepebaşı Belediyesi'nde "nitelikli zimmet" ve "evrakta sahtecilik" iddialarıyla başlatılan operasyonda 60 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Belediye... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T23:58+0300
2026-05-14T23:58+0300
2026-05-15T00:18+0300
tepebaşı belediyesi
cumhuriyet başsavcılığı
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0fdc044b9320d15073ce3fc6a1b3b5e5.jpg
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan ihbar ve şikayetler üzerine "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından soruşturma başlatıldığını belirtti.Eskişehir merkezli Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı S.Y. ile Özel Kalem Müdürü Ö.E'nin de olduğu öğrenildi.Şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları, elde edilen yasadışı geliri de kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia edildi.Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde belediyeye yönelik operasyon yapıldığını anımsatarak, kendisinin görevinin başında olduğunu söyledi.'Bu kent huzur kentidir operasyonun da huzur içinde yapılması en büyük dileğimiz'Polis ekiplerinin büyük bir nezaketle hareket ettiklerini kaydeden Ataç, polislere teşekkür etti.Bir soruşturma süreci yaşandığını anlatan Ataç, şöyle konuştu:CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olduklarını, gözaltındaki kişiler ve aileleriyle irtibat halinde bulunduklarını belirtti.Avukatlarla birlikte gelişmeleri takip ettiklerini ve hukuki sürece saygılı olduklarını ifade eden Yalaz, herkesin sürece saygılı olması gerektiğini kaydetti.Açıklamada CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da hazır bulundu.Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki evine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda tespit etti.Odada yapılan aramada Ö.E'ye ait 9 gümrük kaçağı "coin (kripto para) madenciliği" cihazı ele geçirdi.Ö.E. hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında da adli işlem başlatıldı.Operasyon esnasında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan belediyede görevli yöneticilerden D.G'nin de operasyon sırasında Ö.E. ile aynı evde olduğu belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/bursada-su-faturalarinda-indirime-gidildi-bazi-ek-bedeller-kaldirildi-1105745727.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1547788f2252a42aee08b0d40fbafa2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tepebaşı belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı
tepebaşı belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 23 gözaltı: Toprağa gömülü oda bulundu
23:58 14.05.2026 (güncellendi: 00:18 15.05.2026)
Tepebaşı Belediyesi'nde "nitelikli zimmet" ve "evrakta sahtecilik" iddialarıyla başlatılan operasyonda 60 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Belediye ihalelerindeki usulsüzlükler ve yasadışı gelirin kripto varlıklara aktarılması şüphesi üzerine yürütülen soruşturmada bir şüphelinin bahçesinde toprağa gömülü bir oda bulundu.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan ihbar ve şikayetler üzerine "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından soruşturma başlatıldığını belirtti.
Eskişehir merkezli Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı S.Y. ile Özel Kalem Müdürü Ö.E'nin de olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları, elde edilen yasadışı geliri de kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia edildi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde belediyeye yönelik operasyon yapıldığını anımsatarak, kendisinin görevinin başında olduğunu söyledi.
'Bu kent huzur kentidir operasyonun da huzur içinde yapılması en büyük dileğimiz'
Polis ekiplerinin büyük bir nezaketle hareket ettiklerini kaydeden Ataç, polislere teşekkür etti.
Bir soruşturma süreci yaşandığını anlatan Ataç, şöyle konuştu:
Bu süreçte arkadaşlarımızın haklarını düzgün olarak takip edeceğiz ve haklarının verilmesini talep ediyoruz. Bu kent, huzur kentidir. Bu operasyonun da huzur içinde yapılması en büyük dileğimiz. Bundan sonraki süreçte, 25 yıldır olduğu gibi belediyemin başında tarafsız, adil, eşitlikçi olarak belediyeyi yönetmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bunu siyasi anlamda da kullanmaya kalkmasın. Tepebaşı Belediyesi her zaman olduğu gibi yoluna devam edecektir.
CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olduklarını, gözaltındaki kişiler ve aileleriyle irtibat halinde bulunduklarını belirtti.
Avukatlarla birlikte gelişmeleri takip ettiklerini ve hukuki sürece saygılı olduklarını ifade eden Yalaz, herkesin sürece saygılı olması gerektiğini kaydetti.
Açıklamada CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da hazır bulundu.
Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki evine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda tespit etti.
Odada yapılan aramada Ö.E'ye ait 9 gümrük kaçağı "coin (kripto para) madenciliği" cihazı ele geçirdi.
Ö.E. hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında da adli işlem başlatıldı.
Operasyon esnasında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan belediyede görevli yöneticilerden D.G'nin de operasyon sırasında Ö.E. ile aynı evde olduğu belirlendi.