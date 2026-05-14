Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne operasyon: 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33’ü belediye çalışanı olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T10:38+0300

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında 33’ü belediye görevlisi olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği öğrenildi.Soruşturmada birden fazla suçlama yer alıyorEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yapılan ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada şüpheliler hakkında “zincirleme suretiyle nitelikli zimmet”, “evrakta sahtecilik”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak” suçlarından işlem yapıldığı kaydedildi.MASAK ve vergi raporları dosyada yer aldıSoruşturma dosyasında çok sayıda resmi rapor ve inceleme bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre dosyada MASAK raporları, vergi tekniği raporları, vergi suçu raporları, Sayıştay emekli denetçileri bilirkişi raporları, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği raporları, polis kriminal inceleme raporları ve HTS-baz analiz raporları yer aldı.Ayrıca banka kayıtları, kripto varlık hesapları, belediye evrakları, muhasebe kayıtları ile ihbarcı, müşteki ve tanık ifadelerinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.İhalelerde usulsüzlük iddiasıBaşsavcılık açıklamasında, Tepebaşı Belediyesi’nde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığının tespit edildiği ifade edildi.Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından doğrudan temin yöntemiyle yapılan kiralama ve organizasyon hizmet alımlarında sahte teklif mektupları, yanıltıcı belgeler ve hizmet karşılığı olmayan faturalar düzenlendiği öne sürüldü.Açıklamada, bu yöntemlerle haksız kazanç elde edildiği ve kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği kaydedildi.Mal varlıklarına el konulduMASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ve şirketlere ait haksız edinildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Haklarında atılı suçlardan soruşturma başlatılan 33 belediye görevlisi ile 27'si şirket yetkilileri ve diğer şüpheliler olmak üzere toplam 60 şüphelinin yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mayıs tarihinde eş zamanlı olarak yakalanmaları, gözaltına alınmaları, suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla ikamet ve işyerlerinde arama ve el koyma talimatları verilmiş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince arama, yakalama, gözaltına alma, el koyma çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

