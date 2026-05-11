Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/yuksek-cezalar-caydirdi-trafik-kanunundaki-degisiklik-kurallara-uydurdu--1105639516.html
Yüksek cezalar caydırdı: Trafik Kanunu'ndaki değişiklik kurallara 'uydurdu'
Yüksek cezalar caydırdı: Trafik Kanunu'ndaki değişiklik kurallara 'uydurdu'
Sputnik Türkiye
Trafik cezalarındaki artış, kuralsız sürücüleri durdurdu. Kural ihlallerine uymayan sürücü oranı geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T11:21+0300
2026-05-11T11:21+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
trafik cezası
karayolları trafik kanunu
ceza
hız sınırı
ehliyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0749dbdbbcf383aa94076894ca2f1c3.jpg
Türkiye'de yeni trafik düzenlemesi kural ihlallerini azalttı. 27 Şubat-30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre ceza kesilen araç sayısı yüzde 21,6 düştü. Geçen yıla kıyasla "makas atma" yüzde 92,6, "drift" yüzde 62,1 ve "hız ihlali" yüzde 58,7 oranında azaldı. Yine belgesiz araç kullanımı yüzde 31,4, seyir halinde cep telefonu kullanımı yüzde 27,8 oranında düştü.Ceza kesilen araç sayısı yüzde 21.6 azaldıKarayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından 27 Şubat-30 Nisan'da işlem gören araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında düştü.Yeni trafik düzenlemesi kural ihlallerini azalttıİçişleri Bakanlığı yetkilileri, yasanın yürürlüğe girdiği 27 Şubat ile 30 Nisan arasındaki istatistikleri geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdı. Bu süreçte Türkiye genelinde denetlenen araç sayısı, geçen yıla göre yüzde 4,5 arttı. Kurallara uyumun yükselmesiyle işlem yapılan araç sayısı ise yüzde 21,6 oranında geriledi.Hız yapan da makas atan da azaldıTrafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerde de azalma görüldü. Geçen yıla kıyasla "makas atma" yüzde 92,6, "takograf ihlali" yüzde 78,2, "drift" yüzde 62,1 ve "hız ihlali" yüzde 58,7 oranında azaldı."Dur" ihtarına uymama eylemleri yüzde 51,8, "kask kullanmama" yüzde 32,4 oranında azalış gösterdi.Belgesiz araç kullanımı yüzde 31,4, seyir halinde cep telefonu kullanımı yüzde 27,8 oranında düştü.Ehliyetine el konulduğu halde araç kullananlarda yüzde 25,5, ters yön ihlalinde ise yüzde 20,7 düşüş görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/trafikte-kavga-edenlere-722-bin-tl-ceza-1104123200.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_62a54a088502627d9ca3c501ab1e145e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇çişleri bakanlığı, trafik cezası, karayolları trafik kanunu, ceza, hız sınırı, ehliyet
i̇çişleri bakanlığı, trafik cezası, karayolları trafik kanunu, ceza, hız sınırı, ehliyet

Yüksek cezalar caydırdı: Trafik Kanunu'ndaki değişiklik kurallara 'uydurdu'

11:21 11.05.2026
© AA / Alperen Baran Metecantrafik polisi
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2026
© AA / Alperen Baran Metecan
Abone ol
Trafik cezalarındaki artış, kuralsız sürücüleri durdurdu. Kural ihlallerine uymayan sürücü oranı geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.
Türkiye'de yeni trafik düzenlemesi kural ihlallerini azalttı. 27 Şubat-30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre ceza kesilen araç sayısı yüzde 21,6 düştü. Geçen yıla kıyasla "makas atma" yüzde 92,6, "drift" yüzde 62,1 ve "hız ihlali" yüzde 58,7 oranında azaldı. Yine belgesiz araç kullanımı yüzde 31,4, seyir halinde cep telefonu kullanımı yüzde 27,8 oranında düştü.

Ceza kesilen araç sayısı yüzde 21.6 azaldı

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından 27 Şubat-30 Nisan'da işlem gören araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında düştü.Yeni trafik düzenlemesi kural ihlallerini azalttı
İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yasanın yürürlüğe girdiği 27 Şubat ile 30 Nisan arasındaki istatistikleri geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdı. Bu süreçte Türkiye genelinde denetlenen araç sayısı, geçen yıla göre yüzde 4,5 arttı. Kurallara uyumun yükselmesiyle işlem yapılan araç sayısı ise yüzde 21,6 oranında geriledi.

Hız yapan da makas atan da azaldı

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerde de azalma görüldü. Geçen yıla kıyasla "makas atma" yüzde 92,6, "takograf ihlali" yüzde 78,2, "drift" yüzde 62,1 ve "hız ihlali" yüzde 58,7 oranında azaldı.
"Dur" ihtarına uymama eylemleri yüzde 51,8, "kask kullanmama" yüzde 32,4 oranında azalış gösterdi.
Belgesiz araç kullanımı yüzde 31,4, seyir halinde cep telefonu kullanımı yüzde 27,8 oranında düştü.
Ehliyetine el konulduğu halde araç kullananlarda yüzde 25,5, ters yön ihlalinde ise yüzde 20,7 düşüş görüldü.
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
TÜRKİYE
Trafikte kavga edenlere 722 bin TL ceza
9 Mart, 16:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала