Yüksek cezalar caydırdı: Trafik Kanunu'ndaki değişiklik kurallara 'uydurdu'

Sputnik Türkiye

Trafik cezalarındaki artış, kuralsız sürücüleri durdurdu. Kural ihlallerine uymayan sürücü oranı geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T11:21+0300

Türkiye'de yeni trafik düzenlemesi kural ihlallerini azalttı. 27 Şubat-30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre ceza kesilen araç sayısı yüzde 21,6 düştü. Geçen yıla kıyasla "makas atma" yüzde 92,6, "drift" yüzde 62,1 ve "hız ihlali" yüzde 58,7 oranında azaldı. Yine belgesiz araç kullanımı yüzde 31,4, seyir halinde cep telefonu kullanımı yüzde 27,8 oranında düştü.Ceza kesilen araç sayısı yüzde 21.6 azaldıKarayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından 27 Şubat-30 Nisan'da işlem gören araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında düştü.Yeni trafik düzenlemesi kural ihlallerini azalttıİçişleri Bakanlığı yetkilileri, yasanın yürürlüğe girdiği 27 Şubat ile 30 Nisan arasındaki istatistikleri geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdı. Bu süreçte Türkiye genelinde denetlenen araç sayısı, geçen yıla göre yüzde 4,5 arttı. Kurallara uyumun yükselmesiyle işlem yapılan araç sayısı ise yüzde 21,6 oranında geriledi.Hız yapan da makas atan da azaldıTrafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerde de azalma görüldü. Geçen yıla kıyasla "makas atma" yüzde 92,6, "takograf ihlali" yüzde 78,2, "drift" yüzde 62,1 ve "hız ihlali" yüzde 58,7 oranında azaldı."Dur" ihtarına uymama eylemleri yüzde 51,8, "kask kullanmama" yüzde 32,4 oranında azalış gösterdi.Belgesiz araç kullanımı yüzde 31,4, seyir halinde cep telefonu kullanımı yüzde 27,8 oranında düştü.Ehliyetine el konulduğu halde araç kullananlarda yüzde 25,5, ters yön ihlalinde ise yüzde 20,7 düşüş görüldü.

