Çorum'da hortum çıktı: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum, köylerde büyük hasara yol açtı. Sungurlu'yla Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum nedeniyle... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum, Oyaca ve Kavşut köylerinde büyük hasara yol açtı. Bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Olayda 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatılırken, evleri zarar görenler için geçici barınma alanları hazırlandı.

