https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/corumda-hortum-cikti-4-yarali-1105744893.html
Çorum'da hortum çıktı: 4 yaralı
Çorum'da hortum çıktı: 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum, köylerde büyük hasara yol açtı. Sungurlu'yla Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum nedeniyle... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T21:41+0300
2026-05-14T21:41+0300
2026-05-14T21:41+0300
türki̇ye
sungurlu
çorum
çorum belediyesi
çorum valiliği
kaymakam
kaymakamlık
hortum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105744736_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fbaadde47f4484573f01d7ff35a022b.jpg
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum, Oyaca ve Kavşut köylerinde büyük hasara yol açtı. Bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Olayda 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatılırken, evleri zarar görenler için geçici barınma alanları hazırlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/yurtta-firtina-kentleri-vurdu-catilar-uctu-binalar-hasar-aldi-1105744162.html
türki̇ye
sungurlu
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105744736_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4263486032fce369299c7e0b6c135005.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sungurlu, çorum, çorum belediyesi, çorum valiliği, kaymakam, kaymakamlık, hortum
sungurlu, çorum, çorum belediyesi, çorum valiliği, kaymakam, kaymakamlık, hortum
Çorum'da hortum çıktı: 4 yaralı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum, köylerde büyük hasara yol açtı. Sungurlu'yla Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum nedeniyle Oyaca ve Kavşut köylerinde evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Olayda 4 kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum, Oyaca ve Kavşut köylerinde büyük hasara yol açtı.
Bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Olayda 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatılırken, evleri zarar görenler için geçici barınma alanları hazırlandı.