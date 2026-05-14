Yurtta fırtına kentleri vurdu: Çatılar uçtu, binalar hasar aldı

Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan sağanak, dolu ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Manisa, Uşak, Tokat, Eskişehir ve Amasya'da yaşanan olumsuz... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T20:26+0300

Ülke genelinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok kent olumsuz etkilendi.Manisa’nın Demirci, Gördes ve Salihli ilçelerinde sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Gördes ilçesinde fırtına nedeniyle Fatih Bulvarı üzerindeki bir binanın çatısı yerinden koparak yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.Uşak’ta öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle Atatürk ve Karaağaç mahallelerinde bazı ev ve apartmanların çatıları uçtu. Çatıdan kopan parçaların isabet ettiği iki otomobilde hasar oluşurken, itfaiye ve polis ekipleri bölgede çalışma yaptı.Tokat’ın Zile ilçesinde ise akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinde sel meydana geldi. Ev ve iş yerlerini su basarken, bazı sürücüler suyla dolan caddelerde araçlarında mahsur kaldı. Belediye ve İlçe Özel İdare ekipleri, su tahliye çalışması başlattı. İlçede sağanakla birlikte dolu yağışı da görüldü.Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir caminin minaresi yıkıldı. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde de sağanak ve dolu nedeniyle 7 köyde evler, ahırlar ve tarım arazileri zarar gördü. Ekiplerin bölgelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

