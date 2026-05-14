https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/yurtta-firtina-kentleri-vurdu-catilar-uctu-binalar-hasar-aldi-1105744162.html
Yurtta fırtına kentleri vurdu: Çatılar uçtu, binalar hasar aldı
Yurtta fırtına kentleri vurdu: Çatılar uçtu, binalar hasar aldı
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan sağanak, dolu ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Manisa, Uşak, Tokat, Eskişehir ve Amasya’da yaşanan olumsuz... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T20:26+0300
2026-05-14T20:26+0300
2026-05-14T20:26+0300
türki̇ye
türkiye
manisa
uşak
fırtına
yağmur
yağmur suyu
dolu
dolu yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105744001_0:265:2730:1801_1920x0_80_0_0_42f76650840ddcd28b10dba6083e02fe.jpg
Ülke genelinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok kent olumsuz etkilendi.Manisa’nın Demirci, Gördes ve Salihli ilçelerinde sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Gördes ilçesinde fırtına nedeniyle Fatih Bulvarı üzerindeki bir binanın çatısı yerinden koparak yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.Uşak’ta öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle Atatürk ve Karaağaç mahallelerinde bazı ev ve apartmanların çatıları uçtu. Çatıdan kopan parçaların isabet ettiği iki otomobilde hasar oluşurken, itfaiye ve polis ekipleri bölgede çalışma yaptı.Tokat’ın Zile ilçesinde ise akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinde sel meydana geldi. Ev ve iş yerlerini su basarken, bazı sürücüler suyla dolan caddelerde araçlarında mahsur kaldı. Belediye ve İlçe Özel İdare ekipleri, su tahliye çalışması başlattı. İlçede sağanakla birlikte dolu yağışı da görüldü.Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir caminin minaresi yıkıldı. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde de sağanak ve dolu nedeniyle 7 köyde evler, ahırlar ve tarım arazileri zarar gördü. Ekiplerin bölgelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/ankarada-siddetli-ruzgar-agaclari-devirdi-2-arac-hasar-aldi-1105741322.html
türki̇ye
manisa
uşak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105744001_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2cacd18e7467680e68f657f250c4b22d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, manisa, uşak, fırtına, yağmur, yağmur suyu, dolu, dolu yağışı
türkiye, manisa, uşak, fırtına, yağmur, yağmur suyu, dolu, dolu yağışı
Yurtta fırtına kentleri vurdu: Çatılar uçtu, binalar hasar aldı
Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan sağanak, dolu ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Manisa, Uşak, Tokat, Eskişehir ve Amasya’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle çatı uçmaları, sel baskınları ve yapısal hasarlar meydana geldi.
Ülke genelinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok kent olumsuz etkilendi.
Manisa’nın Demirci, Gördes ve Salihli ilçelerinde sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Gördes ilçesinde fırtına nedeniyle Fatih Bulvarı üzerindeki bir binanın çatısı yerinden koparak yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Uşak’ta öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle Atatürk ve Karaağaç mahallelerinde bazı ev ve apartmanların çatıları uçtu. Çatıdan kopan parçaların isabet ettiği iki otomobilde hasar oluşurken, itfaiye ve polis ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Tokat’ın Zile ilçesinde ise akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinde sel meydana geldi. Ev ve iş yerlerini su basarken, bazı sürücüler suyla dolan caddelerde araçlarında mahsur kaldı. Belediye ve İlçe Özel İdare ekipleri, su tahliye çalışması başlattı. İlçede sağanakla birlikte dolu yağışı da görüldü.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir caminin minaresi yıkıldı. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde de sağanak ve dolu nedeniyle 7 köyde evler, ahırlar ve tarım arazileri zarar gördü. Ekiplerin bölgelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.