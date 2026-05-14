Çocuklarda ani kusma ve ishale dikkat: Çok hızlı yayılabilir, tehlikeli olabilir

Sputnik Türkiye

Özellikle çocuklarda ani başlayan kusma ve ishal şikayetlerinin norovirüs enfeksiyonun habercisi olabileceğini belirten uzmanlar, bu virüsün kreş ve okullarda... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T12:04+0300

Temas yoluyla kolayca bulaşabilen norovirüs, özellikler çocuklarda ani başlayan kusma ve ishalle kendini gösterebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Yaman, aileleri uyarırken kreş, okul ve toplu yaşam alanlarında virüsün kısa sürede yayılabildiğine dikkat çekti. Özellikle küçük çocuklardaki belirtilerin yakından takip edilmesi gerektiğini dile getiren Dr. Yaman, "Ağız kuruluğu, gözyaşında azalma, halsizlik ve idrar miktarında düşüş gibi belirtiler, sıvı kaybına işaret edebilir. Bu durumda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurun" dedi. Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat Mide ve bağırsak sistemini etkileyen oldukça bulaşıcı bir viral enfeksiyon olan norovirüs Doç. Dr. Ayhan Yaman, "Norovirüs mide bulantısı, ani kusma, sulu ishal, karın ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mide-bağırsak enfeksiyonu. Özellikle çocuklarda kısa sürede sıvı kaybına yol açabildiği için dikkatli olunmalı. Ani kusma ve ishal, norovirüs habercisi olabilir. " uyarısında bulundu. Norovirüsün temas yoluyla kolayca bulaşabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Yaman, özellikle kreş, okul ve toplu yaşam alanlarında virüsün kısa sürede yayılabildiğine dikkati çekti. Yaman, kirli yüzeylerin, ortak kullanım alanlarının, enfekte gıdaların ve hijyen eksikliğinin bulaşta önemli rol oynadığını, çocukların el hijyenine dikkat edilmesi ve ortak eşya kullanımında sınırlandırılmaya gidilmesinin önem taşıdığını vurguladı.Doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanılmamalıNorovirüs enfeksiyonunda en büyük risklerden birinin sıvı kaybı olduğuna değinen Yaman, şunları kaydetti:"Özellikle küçük çocuklarda belirtiler yakından takip edilmeli. Ağız kuruluğu, gözyaşında azalma, halsizlik ve idrar miktarında düşüş gibi belirtiler, sıvı kaybına işaret edebilir. Bu durumda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Norovirüs, viral bir enfeksiyon ve temel yaklaşım, sıvı kaybını önlemek. Çocuğun yeterli sıvı tüketmesi sağlanmalı, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı. Doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanılmamalı."

