2026-05-13T14:08+0300
2026-05-13T14:40+0300
Yetkililerin açıklamasına göre, Ambassador Cruise Line şirketine ait gemi salı günü Fransa'nın batısındaki Bordeaux limanına ulaştı. Gemide bulunan yolcuların büyük bölümünün Britanya veya İrlanda vatandaşı olduğu belirtildi.90 yaşındaki yolcu hayatını kaybettiSağlık yetkilileri, 90 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybettiğini, norovirüsten şüphelenildiğini, yaklaşık 50 kişinin ise norovirüs belirtileri gösterdiğini açıkladı.İskoçya'dan yola çıktı 6 Mayıs'ta İskoçya'daki Shetland Adaları'ndan ayrılan gemi, İspanya'ya hareket etmesi planlanan Bordeaux'ya ulaşmadan önce Kuzey İrlanda'daki Belfast, İngiltere'deki Liverpool ve Fransa'daki Brest'te durdu.
Hantavirüs'ten sonra Norovirüs: Bordeaux'daki yolcu gemisinde 1700'den fazla kişi karantinaya alındı

14:08 13.05.2026 (güncellendi: 14:40 13.05.2026)
© Fotoğraf : Ambassador Cruise Line Ambassador Cruise Line şirketine ait yolcu gemisi
 Ambassador Cruise Line şirketine ait yolcu gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
© Fotoğraf : Ambassador Cruise Line
Ayrıntılar geliyor
Fransız yetkililer, çarşamba günü Bordeaux limanına yanaşan bir kruvaziyer gemisindeki 1700’den fazla yolcu ve mürettebatı, şüpheli norovirüs salgını nedeniyle gemide karantinaya aldı. Bir yolcunun hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise rahatsızlandığı bildirildi.
Yetkililerin açıklamasına göre, Ambassador Cruise Line şirketine ait gemi salı günü Fransa’nın batısındaki Bordeaux limanına ulaştı. Gemide bulunan yolcuların büyük bölümünün Britanya veya İrlanda vatandaşı olduğu belirtildi.

90 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

Sağlık yetkilileri, 90 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybettiğini, norovirüsten şüphelenildiğini, yaklaşık 50 kişinin ise norovirüs belirtileri gösterdiğini açıkladı.

İskoçya'dan yola çıktı

6 Mayıs'ta İskoçya'daki Shetland Adaları'ndan ayrılan gemi, İspanya'ya hareket etmesi planlanan Bordeaux'ya ulaşmadan önce Kuzey İrlanda'daki Belfast, İngiltere'deki Liverpool ve Fransa'daki Brest'te durdu.
Norovirüs, mide ve bağırsak sistemini etkileyen, bulaşıcılık oranı yüksek bir virüs olarak biliniyor.
