Çinli uzmandan Hegseth’in Pekin ziyaretine ilişkin değerlendirme: ‘Askeri dengeler değişiyor’

Sputnik Türkiye

Çinli uzman Qin, özellikle Hegseth gibi isimlerin Pekin’deki diplomatik temaslarda yer almasını, ABD’nin Çin ile askeri kanalları açık tutma ve doğrudan... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T15:00+0300

Çinli askeri uzman Qin An, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Başkan Donald Trump’a Çin ziyaretinde eşlik etmesini ve bu hamlenin Trump’ın askeri stratejileri üzerindeki olası etkilerini Sputnik’e değerlendirdi.Hegseth’in delegasyonda yer almasını "nadir görülen bir durum" olarak nitelendiren Qin, Trump’ın sekiz yıl önceki Pekin ziyaretiyle kıyaslandığında mevcut tabloda üç kritik değişikliğin yaşandığını vurguladı.Askeri güç tehdidi dönemi kapandıQin An, ABD’nin artık Çin’e karşı askeri güç kullanma tehdidinde bulunabilecek bir konumda olmadığını savundu. İki ülke arasındaki askeri işbirliğinin giderek daha ‘eşitler arası’ bir zemine oturduğunu belirten uzman, güç dengelerindeki değişimin müzakere masasına da yansıdığını ifade etti.En hassas başlık: Tayvan ve silah satışlarıÇin tarafı için en kırmızı çizginin Tayvan meselesi olduğunun altını çizen Qin, şu değerlendirmelerde bulundu:Barışçıl çözüm ve kriz yönetimiUzmana göre, Trump yönetimi de artık sorunların barışçıl yollarla çözümünün getirdiği avantajları kavramaya başladı. Her iki tarafın da gerilimi düşürmek ve olası krizlerin önüne geçmek adına askeri iş birliğini güçlendirmeye sıcak baktığını belirten Qin, Savaş Bakanı’nın bu ziyarette yer almasını "stratejik ve mantıklı bir adım" olarak tanımladı.

