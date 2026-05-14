Çinli uzmandan Hegseth’in Pekin ziyaretine ilişkin değerlendirme: ‘Askeri dengeler değişiyor’
Sputnik Türkiye
Çinli uzman Qin, özellikle Hegseth gibi isimlerin Pekin'deki diplomatik temaslarda yer almasını, ABD'nin Çin ile askeri kanalları açık tutma ve doğrudan... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T15:00+0300
dünya
abd
çin
pete hegseth
donald trump
pekin
uzman yorumu
Çinli uzman Qin, özellikle Hegseth gibi isimlerin Pekin’deki diplomatik temaslarda yer almasını, ABD’nin Çin ile askeri kanalları açık tutma ve doğrudan iletişim kurma isteğinin bir göstergesi olarak yorumladı.
Çinli askeri uzman Qin An, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Başkan Donald Trump’a Çin ziyaretinde eşlik etmesini ve bu hamlenin Trump’ın askeri stratejileri üzerindeki olası etkilerini Sputnik’e değerlendirdi.
Hegseth’in delegasyonda yer almasını "nadir görülen bir durum" olarak nitelendiren Qin, Trump’ın sekiz yıl önceki Pekin ziyaretiyle kıyaslandığında mevcut tabloda üç kritik değişikliğin yaşandığını vurguladı.
Askeri güç tehdidi dönemi kapandı
Qin An, ABD’nin artık Çin’e karşı askeri güç kullanma tehdidinde bulunabilecek bir konumda olmadığını savundu. İki ülke arasındaki askeri işbirliğinin giderek daha ‘eşitler arası’ bir zemine oturduğunu belirten uzman, güç dengelerindeki değişimin müzakere masasına da yansıdığını ifade etti.
En hassas başlık: Tayvan ve silah satışları
Çin tarafı için en kırmızı çizginin Tayvan meselesi olduğunun altını çizen Qin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Çin için asıl öncelik Tayvan Boğazı’nın iki yakasının yeniden birleşmesidir. ABD’nin Tayvan’a yönelik silah satışları, görüşmelerin önündeki en büyük engel ve kriz potansiyeli taşıyan bir konu olmaya devam ediyor."
Barışçıl çözüm ve kriz yönetimi
Uzmana göre, Trump yönetimi de artık sorunların barışçıl yollarla çözümünün getirdiği avantajları kavramaya başladı. Her iki tarafın da gerilimi düşürmek ve olası krizlerin önüne geçmek adına askeri iş birliğini güçlendirmeye sıcak baktığını belirten Qin, Savaş Bakanı’nın bu ziyarette yer almasını "stratejik ve mantıklı bir adım" olarak tanımladı.