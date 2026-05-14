Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/cinli-uzmandan-hegsethin-pekin-ziyaretine-iliskin-degerlendirme-askeri-dengeler-degisiyor-1105736625.html
Çinli uzmandan Hegseth’in Pekin ziyaretine ilişkin değerlendirme: ‘Askeri dengeler değişiyor’
Çinli uzmandan Hegseth’in Pekin ziyaretine ilişkin değerlendirme: ‘Askeri dengeler değişiyor’
Sputnik Türkiye
Çinli uzman Qin, özellikle Hegseth gibi isimlerin Pekin’deki diplomatik temaslarda yer almasını, ABD’nin Çin ile askeri kanalları açık tutma ve doğrudan... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T15:00+0300
2026-05-14T15:01+0300
dünya
abd
çin
pete hegseth
donald trump
pekin
uzman yorumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101663900_0:686:2047:1837_1920x0_80_0_0_11d63dde19a6aa9d2fa5371645ef747a.jpg
Çinli askeri uzman Qin An, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Başkan Donald Trump’a Çin ziyaretinde eşlik etmesini ve bu hamlenin Trump’ın askeri stratejileri üzerindeki olası etkilerini Sputnik’e değerlendirdi.Hegseth’in delegasyonda yer almasını "nadir görülen bir durum" olarak nitelendiren Qin, Trump’ın sekiz yıl önceki Pekin ziyaretiyle kıyaslandığında mevcut tabloda üç kritik değişikliğin yaşandığını vurguladı.Askeri güç tehdidi dönemi kapandıQin An, ABD’nin artık Çin’e karşı askeri güç kullanma tehdidinde bulunabilecek bir konumda olmadığını savundu. İki ülke arasındaki askeri işbirliğinin giderek daha ‘eşitler arası’ bir zemine oturduğunu belirten uzman, güç dengelerindeki değişimin müzakere masasına da yansıdığını ifade etti.En hassas başlık: Tayvan ve silah satışlarıÇin tarafı için en kırmızı çizginin Tayvan meselesi olduğunun altını çizen Qin, şu değerlendirmelerde bulundu:Barışçıl çözüm ve kriz yönetimiUzmana göre, Trump yönetimi de artık sorunların barışçıl yollarla çözümünün getirdiği avantajları kavramaya başladı. Her iki tarafın da gerilimi düşürmek ve olası krizlerin önüne geçmek adına askeri iş birliğini güçlendirmeye sıcak baktığını belirten Qin, Savaş Bakanı’nın bu ziyarette yer almasını "stratejik ve mantıklı bir adım" olarak tanımladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/cinli-uzman-yorumladi-abd-ile-ticari-gorusmelerinin-sonuclari-cinin-beklentilerini-karsiliyor-mu-1105735954.html
çin
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101663900_0:494:2047:2029_1920x0_80_0_0_4ee0baa780b3e153591b3e48f9196857.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, çin, pete hegseth, donald trump, pekin, uzman yorumu
abd, çin, pete hegseth, donald trump, pekin, uzman yorumu

Çinli uzmandan Hegseth’in Pekin ziyaretine ilişkin değerlendirme: ‘Askeri dengeler değişiyor’

15:00 14.05.2026 (güncellendi: 15:01 14.05.2026)
© Celal GüneşPete Hegseth
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
© Celal Güneş
Abone ol
Çinli uzman Qin, özellikle Hegseth gibi isimlerin Pekin’deki diplomatik temaslarda yer almasını, ABD’nin Çin ile askeri kanalları açık tutma ve doğrudan iletişim kurma isteğinin bir göstergesi olarak yorumladı.
Çinli askeri uzman Qin An, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Başkan Donald Trump’a Çin ziyaretinde eşlik etmesini ve bu hamlenin Trump’ın askeri stratejileri üzerindeki olası etkilerini Sputnik’e değerlendirdi.
Hegseth’in delegasyonda yer almasını "nadir görülen bir durum" olarak nitelendiren Qin, Trump’ın sekiz yıl önceki Pekin ziyaretiyle kıyaslandığında mevcut tabloda üç kritik değişikliğin yaşandığını vurguladı.

Askeri güç tehdidi dönemi kapandı

Qin An, ABD’nin artık Çin’e karşı askeri güç kullanma tehdidinde bulunabilecek bir konumda olmadığını savundu. İki ülke arasındaki askeri işbirliğinin giderek daha ‘eşitler arası’ bir zemine oturduğunu belirten uzman, güç dengelerindeki değişimin müzakere masasına da yansıdığını ifade etti.

En hassas başlık: Tayvan ve silah satışları

Çin tarafı için en kırmızı çizginin Tayvan meselesi olduğunun altını çizen Qin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Çin için asıl öncelik Tayvan Boğazı’nın iki yakasının yeniden birleşmesidir. ABD’nin Tayvan’a yönelik silah satışları, görüşmelerin önündeki en büyük engel ve kriz potansiyeli taşıyan bir konu olmaya devam ediyor."

Barışçıl çözüm ve kriz yönetimi

Uzmana göre, Trump yönetimi de artık sorunların barışçıl yollarla çözümünün getirdiği avantajları kavramaya başladı. Her iki tarafın da gerilimi düşürmek ve olası krizlerin önüne geçmek adına askeri iş birliğini güçlendirmeye sıcak baktığını belirten Qin, Savaş Bakanı’nın bu ziyarette yer almasını "stratejik ve mantıklı bir adım" olarak tanımladı.
ABD Başkanı Donald Trump-Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
GÖRÜŞ
Çinli uzman yorumladı: ABD ile ticari görüşmelerinin sonuçları Çin'in beklentilerini karşılıyor mu?
14:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала