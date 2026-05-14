Ankara'da gıda operasyonu: 40 ton sağlıksız et ve 1.5 ton kaçak zeytinyağ ele geçildi
Sputnik Türkiye
Ankara'da jandarma ekiplerinin düzenlediği denetim ve operasyonlarda halk sağlığını tehdit eden 40 ton et ürünüyle 1.5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Kızılcahamam’da bulunan bir et entegre tesisinde yapılan aramalarda yaklaşık 40 ton et ürününe el konuldu. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.Öte yandan Yenimahalle ilçesindeki bir iş yerinde gerçekleştirilen denetimlerde ise 1.5 ton kaçak zeytinyağı bulundu. Kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
