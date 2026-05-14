https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/bmde-turk-bogazlari-gerilimi-yunanistanin-dayatma-girisimi-ancak-tarihsel-ozlemlerle-1105716120.html
BM'de 'Türk Boğazları' gerilimi: 'Yunanistan’ın dayatma girişimi ancak tarihsel özlemlerle gerekçelendirilebilir'
BM'de 'Türk Boğazları' gerilimi: 'Yunanistan’ın dayatma girişimi ancak tarihsel özlemlerle gerekçelendirilebilir'
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın 'Türk Boğazları' terimine itirazına yönelik BM'ye mektup gönderildi. Mektupta, 'Yunanistan’ın Türk Boğazları dışında bir terminolojiyi dayatma... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T00:10+0300
2026-05-14T00:10+0300
2026-05-14T00:10+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
montrö sözleşmesi
i̇stanbul
montrö
türk boğazları
yunanistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099584074_0:0:1569:883_1920x0_80_0_0_008971b26897a1b9b5769e4d54c064ba.jpg
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Yunanistan’ın 'Türk Boğazları' ifadesine itiraz etmesi üzerine BM’ye mektup yazdı.BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben yazılan mektupta Yıldız, şu ifadeleri kullandı:Tamamı bir devletin egemenliği altında bulunan yerlerin yetkililer tarafından resmi isimlerle kullanılabileceğine işaret ederek, bu bağlamda, "Türk Boğazları" teriminin, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) ve NATO'nun kararları ve belgeleri de dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası belgede geleneksel ve tutarlı bir şekilde kullanıldığının altını çizdi.'Yunanistan’ın Türk Boğazları dışında bir terminolojiyi dayatma girişimlerinin ancak tarihsel özlemlerle gerekçelendirilebileceğini' vurgulayan Yıldız, “Bu girişimler Türk Boğazları'nın ne yasal ne de siyasi statüsünü değiştirmeyecektir.” ifadelerini paylaştı.Yıldız, Türkiye’nin, egemenliği ve yargı yetkisi doğrultusunda 'Türk Boğazları' terimini kullanmaya devam edeceğini vurguladı ve Yunanistan dahil tüm BM üyesi devletlerin bu yerleşik ve meşru kullanıma saygı göstermesini beklediklerini kaydetti.Neler olmuştu?Yıldız, 29 Nisan’da BM Güvenlik Konseyindeki konuşmasında İstanbul ve Çanakkale boğazları için 'Türk Boğazları' ifadesini kullanmış ve Türkiye’nin boğazlarda seyrüsefer serbestisinin sağlanması için aldığı önlemleri sıralamıştı.Bunun üzerine Yunanistan temsilcisi, toplantı gündeminin dışına çıkarak 'Türk Boğazları' teriminin kullanımının, 1936 Montrö Sözleşmesi'yle tutarlı olmadığını öne sürerek, uygun terminolojinin 'Boğazlar' ve özellikle 'Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı' şeklinde olduğunu iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/yunanistan-krizinde-dikkat-ceken-iddia-borclar-icin-akropolisin-satilmasi-onerildi-1105692889.html
i̇stanbul
montrö
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099584074_87:0:1482:1046_1920x0_80_0_0_75ae75b0d66dbfa067eb54678febc8c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, montrö sözleşmesi, i̇stanbul, montrö, türk boğazları, yunanistan
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, montrö sözleşmesi, i̇stanbul, montrö, türk boğazları, yunanistan
BM'de 'Türk Boğazları' gerilimi: 'Yunanistan’ın dayatma girişimi ancak tarihsel özlemlerle gerekçelendirilebilir'
Yunanistan'ın 'Türk Boğazları' terimine itirazına yönelik BM'ye mektup gönderildi. Mektupta, 'Yunanistan’ın Türk Boğazları dışında bir terminolojiyi dayatma girişimlerinin ancak tarihsel özlemlerle gerekçelendirilebileceğini' vurgulandı ve 'Türk Boğazları' teriminin meşru ve Montrö ile uyumlu olduğu hatırlatıldı.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Yunanistan’ın 'Türk Boğazları' ifadesine itiraz etmesi üzerine BM’ye mektup yazdı.
BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben yazılan mektupta Yıldız, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye, Yunanistan'ın temelsiz iddialarını kesin ve tamamen reddeder. Yaygın olarak kullanılan coğrafi bir terimi siyasallaştırma girişimleri, yapıcı diyaloğa, bölgesel istikrara veya 1936 Montrö Sözleşmesi rejiminin doğru anlaşılmasına katkıda bulunmaz. Türk Boğazları' terimi tanımlayıcı, coğrafi olarak doğru ve Montrö Sözleşmesi'nin devam eden uygulamasıyla tamamen uyumludur.
Tamamı bir devletin egemenliği altında bulunan yerlerin yetkililer tarafından resmi isimlerle kullanılabileceğine işaret ederek, bu bağlamda, "Türk Boğazları" teriminin, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) ve NATO'nun kararları ve belgeleri de dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası belgede geleneksel ve tutarlı bir şekilde kullanıldığının altını çizdi.
'Yunanistan’ın Türk Boğazları dışında bir terminolojiyi dayatma girişimlerinin ancak tarihsel özlemlerle gerekçelendirilebileceğini' vurgulayan Yıldız, “Bu girişimler Türk Boğazları'nın ne yasal ne de siyasi statüsünü değiştirmeyecektir.” ifadelerini paylaştı.
Yıldız, Türkiye’nin, egemenliği ve yargı yetkisi doğrultusunda 'Türk Boğazları' terimini kullanmaya devam edeceğini vurguladı ve Yunanistan dahil tüm BM üyesi devletlerin bu yerleşik ve meşru kullanıma saygı göstermesini beklediklerini kaydetti.
Yıldız, 29 Nisan’da BM Güvenlik Konseyindeki konuşmasında İstanbul ve Çanakkale boğazları için 'Türk Boğazları' ifadesini kullanmış ve Türkiye’nin boğazlarda seyrüsefer serbestisinin sağlanması için aldığı önlemleri sıralamıştı.
Bunun üzerine Yunanistan temsilcisi, toplantı gündeminin dışına çıkarak 'Türk Boğazları' teriminin kullanımının, 1936 Montrö Sözleşmesi'yle tutarlı olmadığını öne sürerek, uygun terminolojinin 'Boğazlar' ve özellikle 'Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı' şeklinde olduğunu iddia etmişti.