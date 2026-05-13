Benzin fiyatlarına zam geliyor: Tabelalara ne zaman yansıyacak?
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere artış yapılması bekleniyor. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T09:37+0300
2026-05-13T09:40+0300
ekonomi̇
benzin
akaryakıt
motorin
09:37 13.05.2026 (güncellendi: 09:40 13.05.2026)
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere artış yapılması bekleniyor.
ABD ve İran arasında uzayan savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması petrol arzını düşürmeye devam ediyor. Düşük arzın yüksek taleple karşılaşmasından dolayı petrol fiyatları artıyor.
Bu durum da akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,07 lira artış bekleniyor.

Benzin fiyatları ne civarda?

Böylece İstanbul'da benzinin litresi 64,95 liraya, Ankara'da 65,90 liraya, İzmir'de 66,18 liraya, doğu illerinde ise 67,53 liraya yükselmesi bekleniyor.
