Benzin fiyatlarına zam geliyor: Tabelalara ne zaman yansıyacak?

Sputnik Türkiye

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere artış yapılması bekleniyor. 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T09:37+0300

2026-05-13T09:40+0300

ABD ve İran arasında uzayan savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması petrol arzını düşürmeye devam ediyor. Düşük arzın yüksek taleple karşılaşmasından dolayı petrol fiyatları artıyor.Bu durum da akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,07 lira artış bekleniyor.Benzin fiyatları ne civarda?Böylece İstanbul'da benzinin litresi 64,95 liraya, Ankara'da 65,90 liraya, İzmir'de 66,18 liraya, doğu illerinde ise 67,53 liraya yükselmesi bekleniyor.

