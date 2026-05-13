https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/benzin-fiyatlarina-zam-geliyor-1105690705.html
Benzin fiyatlarına zam geliyor: Tabelalara ne zaman yansıyacak?
Benzin fiyatlarına zam geliyor: Tabelalara ne zaman yansıyacak?
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere artış yapılması bekleniyor. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T09:37+0300
2026-05-13T09:37+0300
2026-05-13T09:40+0300
ekonomi̇
benzin
akaryakıt
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/11/1053944246_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9f1f48e403d6f9a557d3ee3a0e53a80e.jpg
ABD ve İran arasında uzayan savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması petrol arzını düşürmeye devam ediyor. Düşük arzın yüksek taleple karşılaşmasından dolayı petrol fiyatları artıyor.Bu durum da akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,07 lira artış bekleniyor.Benzin fiyatları ne civarda?Böylece İstanbul'da benzinin litresi 64,95 liraya, Ankara'da 65,90 liraya, İzmir'de 66,18 liraya, doğu illerinde ise 67,53 liraya yükselmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/motorine-gece-yarisi-zam-geldi-1105660736.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/11/1053944246_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b3b55decb22cc4c1e9f1b10af5d1fbee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benzin, akaryakıt, motorin
benzin, akaryakıt, motorin
Benzin fiyatlarına zam geliyor: Tabelalara ne zaman yansıyacak?
09:37 13.05.2026 (güncellendi: 09:40 13.05.2026)
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere artış yapılması bekleniyor.
ABD ve İran arasında uzayan savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması petrol arzını düşürmeye devam ediyor. Düşük arzın yüksek taleple karşılaşmasından dolayı petrol fiyatları artıyor.
Bu durum da akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,07 lira artış bekleniyor.
Benzin fiyatları ne civarda?
Böylece İstanbul'da benzinin litresi 64,95 liraya, Ankara'da 65,90 liraya, İzmir'de 66,18 liraya, doğu illerinde ise 67,53 liraya yükselmesi bekleniyor.