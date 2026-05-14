İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Başsavcılık açıkladı: ODTÜ'deki konserde çıkan olaylarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişinin tutuklandığını... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
cumhuriyet başsavcılığı
odtü
ankara
ankara
02:13 14.05.2026
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylar üzerine "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 21 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Soruşturma kapsamında daha önce de 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmıştı.
Soruşturmada 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
gözaltı polis - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
TÜRKİYE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: ODTÜ'deki konserde olaylara karışan kişilere gözaltı
8 Mayıs, 10:32
