https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/bassavcilik-acikladi-odtudeki-konserde-cikan-olaylarla-ilgili-6-supheli-tutuklandi-1105716853.html
Başsavcılık açıkladı: ODTÜ'deki konserde çıkan olaylarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Başsavcılık açıkladı: ODTÜ'deki konserde çıkan olaylarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişinin tutuklandığını... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T02:13+0300
2026-05-14T02:13+0300
2026-05-14T02:13+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
odtü
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_399c1362741400f8d10f6ecb88ae2030.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylar üzerine "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 21 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.Soruşturma kapsamında daha önce de 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmıştı.Soruşturmada 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-acikladi-odtudeki-konserde-olaylara-karisan-kisilere-gozalti-1105585816.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_65e8a0aca08bf5631988b406aa435443.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhuriyet başsavcılığı, odtü, ankara
cumhuriyet başsavcılığı, odtü, ankara
Başsavcılık açıkladı: ODTÜ'deki konserde çıkan olaylarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylar üzerine "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 21 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Soruşturma kapsamında daha önce de 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmıştı.
Soruşturmada 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.