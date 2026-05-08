İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: ODTÜ'deki konserde olaylara karışan kişilere gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T10:32+0300
2026-05-08T10:33+0300
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: ODTÜ'deki konserde olaylara karışan kişilere gözaltı

10:32 08.05.2026 (güncellendi: 10:33 08.05.2026)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylar üzerine "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ODTÜ şenliklerinde olay

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, yazılı ve görsel basın ile sosyal medyaya yansıyan görüntülerin incelenmesi sonucu olaylara iştirak ettiği belirlenen 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

EGM'den açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız, şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakarlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır. Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D. yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır."
