https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/hava-ulasiminda-yakit-krizi-spirit-coktu-air-canada-ucus-azaltti-bruksel-havayollarinin-6-haftalik-1105580890.html

Hava ulaşımında yakıt krizi: Spirit çöktü, Air Canada uçuş azalttı, Brüksel Havayolları'nın 6 haftalık jet yakıtı kaldı

Hava ulaşımında yakıt krizi: Spirit çöktü, Air Canada uçuş azalttı, Brüksel Havayolları'nın 6 haftalık jet yakıtı kaldı

Sputnik Türkiye

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların aksaması nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı artış yaşandı. Avrupa'da özellikle jet... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T09:06+0300

2026-05-08T09:06+0300

2026-05-08T09:06+0300

ekonomi̇

hürmüz boğazı

brüksel havayolları

air canada

lufthansa

spirit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/08/1105581656_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_ceeda605655b7836d95c5d68f0dbe5b3.jpg

Deniz yolunun önemli ticaret boğazlarından ve Orta Doğu'nun petrolünün taşındığı Hürmüz Boğazı'nda dün gece yaşanan sıcak saatler, gündem olurken ABD-İsrail-İran savaşının uzun dönem etkileri hava ulaşımını vurmaya başladı. ABD'de hava yollarının yakıt maliyetleri mart ayında yüzde 56,4 arttı. Avrupa'da özellikle jet yakıtı fiyatları geçen yıla göre 2 katından fazla arttı.Merkezi ABD'de bulunan ve ucuz biletli uçuş sağlayan hava yolu şirketi Spirit Airlines, 34 yılın ardından faaliyetlerini durdurdu. Gerekçe olarak güncel jeopolitik olaylar sonucu artan yakıt maliyetleri gösterdi.Brüksel Havayolları'nın gelecek 4-6 hafta yetecek miktarda jet yakıtı olduğu basına yansıdı. Air Canada, artan maliyetler nedeniyle ABD'ye yönelik dört sezonluk rotasını planlanandan daha erken sonlandıracağını açıkladı.Lufthansa Grubu'na bağlı Brüksel Havayolları, 90 noktaya uçuş yapıyor. 3 bin 700 civarında çalışanı olan şirketin 46 uçağı bulunuyor.Diğer hava yolları ne yapıyor?AB rafinerileri normal şartlarda jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Kalan kısmı ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor.Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, geçen ay Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM, artan yakıt maliyetleri nedeniyle bu ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıkladı.Alman hava yolu şirketi Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Lufthansa ayrıca, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlanan 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu.Düşük maliyetli hava yolu şirketleri Ryanair ve EasyJet ile turizm şirketi TUI, olumsuz pazar koşulları nedeniyle yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/abdde-hava-yollarinin-yakit-maliyetleri-mart-ayinda-yuzde-564-artti-1105558287.html

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hürmüz boğazı, brüksel havayolları, air canada, lufthansa, spirit