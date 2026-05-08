Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Hava ulaşımında yakıt krizi: Spirit çöktü, Air Canada uçuş azalttı, Brüksel Havayolları'nın 6 haftalık jet yakıtı kaldı
Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların aksaması nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı artış yaşandı. Avrupa'da özellikle jet... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
09:06 08.05.2026
© AA / Dursun Aydemir
Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların aksaması nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı artış yaşandı. Avrupa'da özellikle jet yakıtı fiyatları geçen yıla göre 2 katından fazla arttı. Hava yollarından küresel yakıt krizine dair açıklamalar gelmeye başladı. ABD'de hava yolu yakıt maliyetleri yüzde 56,4 arttı.
Deniz yolunun önemli ticaret boğazlarından ve Orta Doğu'nun petrolünün taşındığı Hürmüz Boğazı'nda dün gece yaşanan sıcak saatler, gündem olurken ABD-İsrail-İran savaşının uzun dönem etkileri hava ulaşımını vurmaya başladı.
ABD'de hava yollarının yakıt maliyetleri mart ayında yüzde 56,4 arttı. Avrupa'da özellikle jet yakıtı fiyatları geçen yıla göre 2 katından fazla arttı.
Merkezi ABD'de bulunan ve ucuz biletli uçuş sağlayan hava yolu şirketi Spirit Airlines, 34 yılın ardından faaliyetlerini durdurdu. Gerekçe olarak güncel jeopolitik olaylar sonucu artan yakıt maliyetleri gösterdi.
Brüksel Havayolları'nın gelecek 4-6 hafta yetecek miktarda jet yakıtı olduğu basına yansıdı.
Air Canada, artan maliyetler nedeniyle ABD'ye yönelik dört sezonluk rotasını planlanandan daha erken sonlandıracağını açıkladı.
Lufthansa Grubu'na bağlı Brüksel Havayolları, 90 noktaya uçuş yapıyor. 3 bin 700 civarında çalışanı olan şirketin 46 uçağı bulunuyor.
Diğer hava yolları ne yapıyor?

AB rafinerileri normal şartlarda jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Kalan kısmı ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor.
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, geçen ay Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.
Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM, artan yakıt maliyetleri nedeniyle bu ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıkladı.
Alman hava yolu şirketi Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Lufthansa ayrıca, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlanan 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu.
Düşük maliyetli hava yolu şirketleri Ryanair ve EasyJet ile turizm şirketi TUI, olumsuz pazar koşulları nedeniyle yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
