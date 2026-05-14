‘Avrupa’da Nasyonal Sosyalizm akımı yükselebilir’

“Dünyada demokrasi çalışmamaya başlayınca politik terbiyesizlik başladı. Artık insanların yönetmediği bir demokrasi var. Birkaç ay önce Andy Burnham Manchester’ı kaybetti. Burnham güçlü bir aday olmasına rağmen İşçi Partisi’nden olduğu için seçilmedi. İnsanların sisteme güveni kalmadı ve uçlara doğru sürüklenmeye başladılar. Yeşiller büyük bir çıkış yaptı. Liderler muhafazakar ve sağa kaydılar. İşçi Partisi de liberalizmden daha sert bir solu tercih eden Yeşiller’e kaydı. Buradaki Yeşiller daha sol ve liberal değiller. Düğüm İngiltere’de çözülüyor. Ben Avrupa’da yeni bir nasyonal sosyalizm akımı bekliyorum. Uçtaki alanlar birleşiyor. Yeşiller de milliyetçiler de ana üretken kesim olan orta sınıfı tutuyor. Orta sınıfın isteği çıkarı dışındaki savaşlara girmemek. ‘İngiltere’nin çıkarı yoksa neden Körfez’deki savaşa girecek?’ diyorlar. Rusya ile Ukrayna krizinden ötürü İngiltere petrol ürünlerini kaybetti. İngiliz insanını ilgilendiren bir durum değil aslında Rusya ve Ukrayna’daki mesele. İnsanlar da kendilerini ilgilendirmeyen savaşlara yatırım yapılmasından bıktı. Avrupa emperyalist olmanın payını alıyor. Bunu yadsımıyorum ancak çıkar olmayan savaşlar halkı fakirleştirmeye başladı. Sosyal medya aracılığıyla ciddi bir bilgiye ulaştı insanlar. Herkes her şeyi görüyor. Politik terbiyesizliğin başladığı yer de burası. Kaybeden, bir daha seçilmeyeceğini biliyor. Giden, bitmek üzere gidiyor. Starmer’ın partide dahi yeri olmayabilir. Halk artık çıkarını düşünüyor. Bir süre önce Almanya’ya girdiğimde mazotu 1,76 Euro idi. Münih’ten ise 3 Euro’ya aldım. Avrupa halkını kimse buna ikna edemiyor. İngiltere de aynı şekilde. İngiltere’de 1,26 olan benzin, 1,90’lara yükseldi. Petrol şirketlerinin karları açıklandı. Petrol şirketlerinin anormal derecede kar ediyor. Bankalar da aynı şekilde. Halkı ilgilendiren kısım tıkandı. ‘Avrupa insanı’ denilince eksi bakiyeyle yaşayan bir toplumdan bahsediyoruz artık. Halk, ‘İşler çok zorlaşacak’ denilmesine rağmen Ukrayna’ya 90 milyar dolar para verilmesini kabul etmiyor. Avrupa aslında kendi yıkımını hazırladı. Gelecek 5-10 yılda nasyonal sosyalizmin yükseldiğini göreceğiz. Bir sonraki isim iş ve işçi vaadiyle gelmek zorunda. Ekonomiyi düzeltmek zorunda kalacaklar. Avrupa artık hizmet sektörüyle dönmüyor.”