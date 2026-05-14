Antalya'da dip temizliği yapıldı: Denizden çıkanlar şaşırttı
Antalya’nın Demre ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde çamaşır makinesi, otomobil lastiği, çanak anten ve mutfak eşyaları gibi çok sayıda atık... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında, 'Antalya’da Deniz Hep Temiz' sloganıyla Üçağız Mahallesi açıklarında deniz temizliği etkinliği düzenlendi.Yaklaşık iki saat süren çalışmaya, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bünyesinde görev yapan 6 dalgıç katıldı. Demre Belediyesi desteğiyle yapılan temizlikte deniz tabanından çamaşır makinesi, araç lastiği, tencere, el arabası, çanak antenle çok sayıda şişe ve tabak çıkarıldı.Toplanan atıkların bölgeden alınarak çöp depolama tesisine taşındığı bildirildi.
Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında, 'Antalya’da Deniz Hep Temiz' sloganıyla Üçağız Mahallesi açıklarında deniz temizliği etkinliği düzenlendi.
Yaklaşık iki saat süren çalışmaya, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bünyesinde görev yapan 6 dalgıç katıldı. Demre Belediyesi desteğiyle yapılan temizlikte deniz tabanından çamaşır makinesi, araç lastiği, tencere, el arabası, çanak antenle çok sayıda şişe ve tabak çıkarıldı.
Toplanan atıkların bölgeden alınarak çöp depolama tesisine taşındığı bildirildi.