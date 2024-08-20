https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/antalya-buyuksehir-belediyesine-denizde-kirlilige-neden-oldugu-icin-para-cezasi-verildi-1087041196.html

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne denizde kirliliğe neden olduğu için para cezası verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne denizde kirliliğe neden olduğu için para cezası verildi

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Antalya’nın Konaklı beldesi ile Damlataş Plajı mevkisinde denizde kirliliğe... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T10:55+0300

2024-08-20T10:55+0300

2024-08-20T10:55+0300

türkiye

antalya

antalya büyükşehir belediyesi

çevre ve şehircilik bakanlığı

atık su

kirlilik

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Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibi tarafından sualtı incelemesi yapıldı. Hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atıksu çıkışı olduğu tespit edildi. Aynı gün Damlataş Plajı mevkisinde de yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında benzer görüntüler kaydedildi. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kyk-yurt-basvurulari-basladi-1087038870.html

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antalya, antalya büyükşehir belediyesi, çevre ve şehircilik bakanlığı, atık su, kirlilik