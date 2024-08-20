https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/antalya-buyuksehir-belediyesine-denizde-kirlilige-neden-oldugu-icin-para-cezasi-verildi-1087041196.html
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne denizde kirliliğe neden olduğu için para cezası verildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne denizde kirliliğe neden olduğu için para cezası verildi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Antalya’nın Konaklı beldesi ile Damlataş Plajı mevkisinde denizde kirliliğe... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T10:55+0300
2024-08-20T10:55+0300
2024-08-20T10:55+0300
türkiye
antalya
antalya büyükşehir belediyesi
çevre ve şehircilik bakanlığı
atık su
kirlilik
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Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibi tarafından sualtı incelemesi yapıldı. Hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atıksu çıkışı olduğu tespit edildi. Aynı gün Damlataş Plajı mevkisinde de yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında benzer görüntüler kaydedildi. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kyk-yurt-basvurulari-basladi-1087038870.html
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antalya, antalya büyükşehir belediyesi, çevre ve şehircilik bakanlığı, atık su, kirlilik
antalya, antalya büyükşehir belediyesi, çevre ve şehircilik bakanlığı, atık su, kirlilik
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne denizde kirliliğe neden olduğu için para cezası verildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Antalya’nın Konaklı beldesi ile Damlataş Plajı mevkisinde denizde kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi’ne 464 bin 585 TL para cezası uyguladı.
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibi tarafından sualtı incelemesi yapıldı. Hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atıksu çıkışı olduğu tespit edildi.
Aynı gün Damlataş Plajı mevkisinde de yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında benzer görüntüler kaydedildi. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.