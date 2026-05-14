Aksaray'da minibüs ve tır çarpıştı: 3'ü ağır, 12 yaralı
Sputnik Türkiye
Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
Aksaray-Konya kara yolunun 35’inci kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Mehmet Çelik yönetimindeki tırla çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 12 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
