TFF, Dünya Kupası aday kadrosu hakkında açıklama yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu olduğu iddia edilen görselin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunun bu tür... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T00:46+0300
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu olduğu iddia edilen görselin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunun bu tür paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyada dolaşıma sokulan A Milli Takım aday kadrosu paylaşımlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Federasyondan yapılan açıklamada "Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız" denildi.