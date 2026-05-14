ABD için İran denklemi: 80 milyar dolarlık ‘gizli’ maliyet ve ekonomik çöküş riski
ABD'nin İran ile olası bir çatışmasının maliyetlerini değerlendiren Pasandideh, Pentagon’un 29 milyar dolar olarak açıkladığı rakamın buzdağının sadece görünen... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T14:01+0300
2026-05-14T14:05+0300
dünya
i̇ran
abd
pentagon
uzman yorumu
körfez
ortadoğu
i̇ran, abd, pentagon, uzman yorumu, körfez, ortadoğu
14:01 14.05.2026 (güncellendi: 14:05 14.05.2026)
© REUTERS Dado RuvicHürmüz Boğazı
ABD'nin İran ile olası bir çatışmasının maliyetlerini değerlendiren Pasandideh, Pentagon’un 29 milyar dolar olarak açıkladığı rakamın buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu, gerçek maliyetin şimdiden 80 milyar dolara yaklaştığını belirtti.
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Pasandideh, Sputnik’e verdiği özel röportajda, İran’a yönelik askeri operasyonun ABD ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkilerini analiz etti. Uzman, bağımsız değerlendirmelerin, savaşın reel maliyetinin halihazırda 79 milyar 400 milyon dolara ulaştığını gösterdiğini söyledi:

Pentagon'un rakamları tartışmalı

“ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), operasyon maliyetini 29 milyar dolar olarak beyan etse de, Washington’daki kaynaklar bu rakamın gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Kaynaklara göre, kaybedilen teçhizatın, imha edilen insansız hava araçlarının ve harcanan mühimmatın ikamesi için gereken ek bütçe, maliyeti on milyarlarca dolar daha yukarı taşıyacak.”

Irak'ın acı tecrübesi tekrarlanabilir

Analiz uzmanlarının, mevcut krizi Irak Savaşı’nın ilk dönemlerine benzettiğine dikkat çeken Pasandideh konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Hatırlanacağı üzere Irak müdahalesinin başlangıç maliyeti, nihai faturanın yanında oldukça düşük kalmıştı. Araştırma merkezleri, İran ile girilecek bir çatışmanın uzun süreli bir savaşa dönüşmesi durumunda; doğrudan ve dolaylı maliyetlerin uzun vadede yüzlerce milyar dolara ulaşabileceği konusunda uyarıyor.”

Doların küresel gücü tehlikede

Pasandideh’e göre bu durum sadece askeri bir mesele değil:
"Bu çatışma sadece ABD’nin askeri gücünü değil, aynı zamanda doların finansal istikrarını ve Washington’ın küresel ekonomik sistemdeki konumunu da derinden etkileyecek. İran’la savaş, artık bir güvenlik krizi olmaktan çıkıp Amerikan ekonomisinin geleceğine yönelik bir meydan okuma haline geldi."
Uzman, çatışmanın devam etmesi halinde ABD bütçe açığının, enerji piyasalarının ve küresel finans sisteminin benzeri görülmemiş bir baskı altında kalacağının altını çizdi.
